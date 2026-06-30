أحمد حسن يفجر مفاجأة: مدرب برتغالي خلفا لـ معتمد جمال في الزمالك

أعلن الإعلامي أحمد حسن عن تفاصيل جديدة بشأن القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك،مؤكداً أن المدرب القادم خلفاً لمعتمد جمال سيكون مدرباً برتغالي الجنسية.

وقال أحمد حسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "كلام نهائي.. خليفة معتمد جمال في الزمالك سيكون مدرب برتغالي".

يأتي تصريح أحمد حسن في ظل ترقب جماهير الزمالك لحسم ملف المدير الفني الجديد، بعد تولي معتمد جمال المهمة بشكل مؤقت وقيادته الفريق في عدد من المباريات المحلية والقارية.

وأكد الإعلامي شوبير إلى أن إدارة الزمالك تلقت عددًا كبيرًا من السير الذاتية لمدربين أجانب خلال الفترة الماضية، وتم عقد عدة اجتماعات عبر تقنية “زووم” مع بعضهم، دون الكشف عن أسماء محددة حتى الآن.



واختتم شوبير :" بالتأكيد على أن الزمالك حدد سقف التعاقد مع المدير الفني الجديد عند 40 ألف دولار شهريًا، كما تنتظر الإدارة ما سيقدمه معتمد جمال خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون الحسم النهائي بعد مباراتي المصري في بطولتي الكونفدرالية والدوري، لتقييم النتائج واتخاذ القرار المناسب".