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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عامر العمايرة: الزمالك يضمن 510 آلاف دولار بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ32

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر

أكد  عامر العمايرة خبير اللوائح أن نادي الزمالك سيحصل على 510 آلاف دولار بعد تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026.

وأوضح العمايرة أن الزمالك سيحصل على 170 ألف دولار عن كل لاعب من لاعبيه الثلاثة المتواجدين في قائمة المنتخب، مشيرًا إلى أن العائد المالي سيرتفع حال نجاح الفراعنة في التأهل إلى الأدوار التالية من البطولة، وفقًا لبرنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتعويض الأندية عن مشاركة لاعبيها

حسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، ليضرب موعدًا مع منتخب أستراليا في أولى مباريات الأدوار الإقصائية، بعد إنهاء مشواره في دور المجموعات بالمركز الثاني للمجموعة السابعة.

وجاء تأهل الفراعنة عقب التعادل الإيجابي أمام منتخب إيران بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، ليصل منتخب مصر إلى 5 نقاط، خلف منتخب بلجيكا الذي تصدر المجموعة بفارق الأهداف، بينما ودع منتخبا إيران ونيوزيلندا البطولة.
 

الزمالك كأس العالم 2026 قائمة المنتخب فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم منتخب بلجيكا ونيوزيلندا

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