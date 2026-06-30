نص مليون للزمالك ومليون للأهلي.. هدايا الفيفا ومنتخب مصر تنهال على القطبين

يستعد نادي الزمالك للحصول على مبلغ يتجاوز الـ نصف مليون دولار ، بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا في أمريكا.

يأتي ذلك وفق قرار الفيفا بشان اللاعبين المنضمين للمنتخبات الوطنية ويحصل النادي على 5000 آلاف دولار عن كل يوم يقضيه اللاعب مع منتخب بلاده.

استفادة الزمالك من المنتخب

ووصل اجمالي دخل الزمالك عن كل لاعب لنحو 170 ألف دولار ويملك الفارس الأبيض 3 لاعبين في صفوف منتخب مصر.

ويتواجد حسام عبدالمجيد وأحمد فتوح والمهدي سليمان من نادي الزمالك في صفوف المنتخب بما يعني حصول الابيض على 510,000 دولار.

الأهلي أكثر استفاده في كأس العالم

فيما يحصل الأهلي على مكافأة قدرها 1.32 مليون دولار بسبب وجود 9 لاعبين في صفوف المنتخب وبالتالي يكون أكثر الأندية المصرية استفاده من كأس العالم.

ويضم منتخب مصر 9 لاعبين من الأهلي هم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعةوإمام عاشور ومروان عطية ومحمود حسن "تريزيجيه" وزيزو



موعد مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأسترالي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وذلك يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويدخل المنتخب الوطني المواجهة بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره التاريخي في البطولة، والسعي لبلوغ دور الـ16 لأول مرة في تاريخه، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.