بلاغ اختطاف طائرة ركاب.. حالة استنفار في سلاح الجو الإسرائيلي وأزمة خطيرة بسبب رحلة وارسو

شهدت الأجواء فوق البحر الأبيض المتوسط، اليوم الثلاثاء، حالة استنفار أمني بعدما تلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بلاغا يفيد باحتمال تعرض طائرة ركاب متجهة إلى مطار بن جوريون للاختطاف، إثر انقطاع الاتصال بها وتفعيل رمز الطوارئ على متنها.

وعلى الفور، دفع سلاح الجو الإسرائيلي بطائرتين مقاتلتين لاعتراض الطائرة ومرافقتها، في إطار الإجراءات الأمنية المتبعة للتعامل مع مثل هذه البلاغات، وسط مخاوف من وجود تهديد أمني.

وكانت الطائرة، وهي الرحلة رقم 155 التابعة لشركة الطيران البولندية "لوت" والتي تشغلها شركة "إلكترا" البلغارية، في طريقها من العاصمة البولندية وارسو إلى مطار بن جوريون عندما فقد الاتصال بها أثناء تحليقها فوق البحر الأبيض المتوسط، ما أدى إلى تفعيل بروتوكولات الطوارئ.

وبعد وقت قصير، تم استعادة الاتصال بطاقم الطائرة، الذي أوضح أن سبب الحادث يعود إلى عطل فني في أنظمة الاتصال، مؤكدًا عدم وجود أي تهديد أمني أو عملية اختطاف.

ووفقا لتقارير إعلامية، لم تكمل الطائرة رحلتها إلى إسرائيل، وقرر طاقمها العودة، على أن تهبط في بلغاريا، فيما لم تكشف حتى الآن تفاصيل العطل الذي أدى إلى تفعيل رمز الطوارئ وإطلاق حالة الاستنفار.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الحادث انتهى بعد استعادة الاتصال بالطائرة، مؤكدًا أن الفحص الأمني لم يكشف عن أي مؤشرات على وجود تهديد، وأن البلاغ تبين لاحقًا أنه ناجم عن خلل تقني وليس حادثًا أمنيًا.