وزير الخارجية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يبحثان دعم التكامل القاري وتعزيز السلم والأمن بأفريقيا

جرى اتصال هاتفي بين د.بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومحمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل تعزير العمل الأفريقي المشترك وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر لدور مفوضية الاتحاد الأفريقي في دفع جهود التكامل القاري وتعزيز السلم والأمن والتنمية في أفريقيا، مشيراً إلى الحرص على مواصلة التنسيق الوثيق مع المفوضية في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والصحية ذات الاهتمام المشترك، وبما يعكس التزام مصر الراسخ بدعم مؤسسات الاتحاد الأفريقي ويسهم في إرساء دعائم السلم والأمن والاستقرار بالقارة، ودفع جهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات ويحقق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية ٢٠٦٣.

في سياق متصل، تبادل الجانبان الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والقارية لاسيما تطورات الأوضاع في السودان والصومال ومنطقة القرن الأفريقي، حيث شدد عبد العاطي على دعم مؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بسيادة الدول أو تقويض أسس الاستقرار الإقليمي.

من جانبه، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عن تقديره للدور المصري الهام داخل الاتحاد الأفريقي، وما تضطلع به مصر من جهود لدعم قضايا القارة والدفاع عن مصالحها، مؤكداً حرص المفوضية على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر لإرساء الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.