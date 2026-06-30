وزير خارجية فرنسا يجري مباحثات مع نظيريه الإيراني والعُماني بشأن مضيق هرمز

أجرى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، محادثات هاتفية مع نظيريه العُماني بدر البوسعيدي والإيراني عباس عراقجي ، لبحث آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن مباحثات الوزير بارو مع نظيريه في عُمان وإيران تناولت الوضع الإقليمي، ولا سيما تطورات مضيق هرمز.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن، أمس، عقب استقباله في باريس للسلطان هيثم بن طارق، الاتفاق مع سلطنة عُمان على تعزيز التنسيق المشترك، بالتعاون مع الشركاء، لإزالة الألغام من مضيق هرمز، بما يسهم في تأمين الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة دون قيود.

وقال ماكرون إن فرنسا وعُمان تعملان معًا على خفض التوتر في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود أوسع لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

ويُشار إلى أن عُمان وإيران تتوليان الإشراف على جانبي مضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، ويكتسب أهمية متزايدة في حركة التجارة العالمية، إذ يمر عبره نحو خُمس استهلاك العالم من النفط، ويُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة والسلع بين الخليج والأسواق الدولية.