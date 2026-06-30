الاتحاد الألماني يلغى مؤتمر ناجلسمان بعد الخروج من كأس العالم

ألغى الاتحاد الألماني لكرة القدم مؤتمراً صحفياً كان مقرراً اليوم مع جوليان ناجلسمان المدير الفني للمنتخب الألماني بعد الخروج من كأس العالم 2026 أمام باراجواي في دور الـ 32.

وسيسافر الفريق مباشرة إلى الديار يوم الثلاثاء ثم يذهب في إجازة، على أن يصدر بيان بشأن الإقصاء بدلاً من المؤتمر الصحفي.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بين المنتخبين بهدف لكل منهما، حيث تقدمت باراجواي بهدف في الدقيقة 42 عبر اللاعب جوليو إنسيسو، ولكن المنتخب الألماني أدرك التعادل سريعًا بهدف لاعبه كاي هافيرتز في الدقيقة 54.

تفاصيل مباراة ألمانيا وباراجواي

وفي الدقيقة 102، سجل جوناثان تاه مدافع ألمانيا هدفًا لمنتخب بلاده بضربة رأسية، لكن حكم اللقاء المغربي جلال جيد ألغى الهدف بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد، بداعي وجود خطأ ضد حارس باراجواي أورلاندو خيل.

ولجأ المنتخبان لخوض شوطين إضافيين، حيث استمر التعادل بنفس النتيجة، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح منتخب باراجواي بنتيجة 4-3، بعد التألق اللافت لحارس باراجواي.

وينتظر منتخب باراجواي في دور الـ16 للمونديال، الفائز من مباراة منتخبي فرنسا والسويد.