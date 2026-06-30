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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بضربات الترجيح.. باراجواي تفجر مفاجأة مدوية وتقصي ألمانيا من دور الـ32 للمونديال

بضربات الترجيح.. باراجواي تفجر مفاجأة مدوية وتقصي ألمانيا من دور الـ32 للمونديال
بضربات الترجيح.. باراجواي تفجر مفاجأة مدوية وتقصي ألمانيا من دور الـ32 للمونديال
أ ش أ

حقق منتخب باراجواي لكرة القدم مفاجأة مدوية وأقصى منتخب ألمانيا من بطولة كأس العالم 2026، من دور الـ32.
ونجح منتخب باراجواي في التأهل لدور الـ16 للمونديال، بعد الفوز على المنتخب الألماني بضربات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد لقاء مثير أُقيم على ملعب مدينة بوسطن الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ32 للمسابقة.
انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بين المنتخبين بهدف لكل منهما، حيث تقدمت باراجواي بهدف في الدقيقة 42 عبر اللاعب جوليو إنسيسو، ولكن المنتخب الألماني أدرك التعادل سريعًا بهدف لاعبه كاي هافيرتز في الدقيقة 54.
وفي الدقيقة 102، سجل جوناثان تاه مدافع ألمانيا هدفًا لمنتخب بلاده بضربة رأسية، لكن حكم اللقاء المغربي جلال جيد ألغى الهدف بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد، بداعي وجود خطأ ضد حارس باراجواي أورلاندو خيل.
ولجأ المنتخبان لخوض شوطين إضافيين، حيث استمر التعادل بنفس النتيجة، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح منتخب باراجواي بنتيجة 4-3، بعد التألق اللافت لحارس باراجواي.
وينتظر منتخب باراجواي في دور الـ16 للمونديال، الفائز من مباراة منتخبي فرنسا والسويد.
كان المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية قد تأهل لدور الـ32 بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة، ليصعد ضمن أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات، فيما تصدر منتخب ألمانيا ترتيب المجموعة الخامسة.

منتخب باراجواي لكرة القدم منتخب ألمانيا بطولة كأس العالم 2026 التأهل لدور الـ16 للمونديال المنتخب الألماني

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