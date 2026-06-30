تباطؤ التضخم في إيطاليا إلى 3.1% خلال يونيو مقارنة بالعام الماضي.. بأقل من التوقعات

أظهرت بيانات أولية صدرت اليوم الثلاثاء، تباطؤ معدل التضخم السنوي المنسق مع الاتحاد الأوروبي في إيطاليا خلال شهر يونيو الحالي ليصل إلى 3.1%، مقارنة بـ 3.2% المسجلة في شهر مايو الماضي، وذلك رغم الضغوط المستمرة الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة جراء الاضطرابات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

ووفقاً للبيانات، سجل مؤشر أسعار المستهلكين المنسق (HICP) ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% على أساس شهري مقارنة بشهر مايو. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين بقليل؛ حيث أشار متوسط توقعات استطلاع شمل 15 محللاً إلى زيادة بنسبة 0.2% على أساس شهري، وارتفاع بنسبة 3.2% على أساس سنوي.

من جانبه، أفاد المعهد الوطني للإحصاء في إيطاليا (ISTAT) أن مؤشر أسعار المستهلكين المحلي الرئيسي (NIC) استقر دون تغيير (0.0%) على أساس شهري، في حين سجل ارتفاعاً بنسبة 3.0% على أساس سنوي في يونيو، مقارنة بمعدل سنوي بلغ 3.2% في مايو.

وفي سياق متصل، تباطأ معدل التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية الطازجة نظراً لتقلباتها) إلى 1.6% على أساس سنوي في يونيو وفقاً لمؤشر (HICP)، انخفاضاً من 1.8% سُجلت في الشهر السابق، مما يعكس تراجعاً في ضغوط الأسعار الكامنة بالأسواق الإيطالية.