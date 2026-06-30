الأردن يثبت أسعار المحروقات والغاز المنزلي طوال شهر يوليو

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن تثبيت أسعار المحروقات الرئيسية وأسطوانة الغاز المنزلي خلال شهر يوليو المقبل، رغم الانخفاض النسبي في الأسعار العالمية للمشتقات النفطية خلال يونيو مقارنة بالشهر السابق، مؤكدة أن هذا التراجع لم يكن كافيا لعودة الأسعار إلى مستوياتها التي كانت سائدة قبل الأزمة الإقليمية.

وبموجب القرار، تم تثبيت سعر بنزين أوكتان 90 عند 1000 فلس للتر، وبنزين أوكتان 95 عند 1310 فلساً للتر، والسولار (الديزل) عند 850 فلساً للتر، والكيروسين (الكاز) عند 550 فلساً للتر، كما تم تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي زنة 12.5 كيلوجرام عند 7 دنانير.

وأكدت اللجنة استمرار دعم الغاز المسال المخصص للقطاع الصناعي، مشيرة إلى أن هذا القرار سيكلف الحكومة 3.2 مليون دينار خلال شهر يوليو، بما يعادل 4.5 مليون دولار.



وأوضحت أن أسعار المحروقات المحلية خلال الأشهر الماضية لم تعكس التكلفة الفعلية للمشتقات النفطية، إذ اتبعت الحكومة سياسة التدرج في تمرير الزيادات العالمية إلى السوق المحلية، وتحملت جزءاً كبيراً من فروق الأسعار، لافتة إلى أن إجمالي الدعم وفروق الأسعار التي تحملتها الحكومة منذ بداية الأزمة وحتى نهاية يونيو بلغ نحو 198 مليون دينار، بما يعادل 279 مليون دولار، وذلك دون احتساب تكلفة دعم أسطوانات الغاز المنزلي.

وأضافت اللجنة أن الحكومة ستواصل متابعة تطورات الأسواق العالمية وأسعار المشتقات النفطية بصورة مستمرة، بما يضمن اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، وتحقيق التوازن بين حماية المواطنين والقطاعات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي.

