هليكوبتر تحسم المشهد .. درع الدوري التنزاني يحلّق بين ملعبي يانج أفريكانز وسيمبا على طريقة الزمالك

على غرار الدورى المصري وإرسال درع لقب الدورى الممتاز فى طائرة خاصة خلال الموسم المنقضى والذى توج به نادي الزمالك للمرة الـ 15 فى تاريخه تقرر قيام اتحاد الكرة التنزاني إرسال درع الدورى بنفس الطريقة فى الجولة الأخيرة من الدورى المحلي.

ويمتلك فريق الكرة الأول بنادي يانج أفريكانز 72 نقطة في جدول الدوري الممتاز ويتصدر بشكل مؤقت ترتيب المسابقة المحلية في تنزانيا.

بينما حل في مركز الوصيف فريق الكرة الأول بنادي سيمبا برصيد 70 نقطة خلف نظيره فريق يانج أفريكانز في مطاردة مثيرة حتى الأمتار الأخيرة من عمر الدوري التنزاني.



و حلّقت طائرة هليكوبتر تحمل درع البطولة فوق ملعبي مباراتي الجولة الأخيرة، في انتظار التعرف على هوية البطل.

وتنقلت الطائرة بين ملعب مباراة يانج أفريكانز أمام جي كي تي تنزانيا، وملعب مواجهة سيمبا أمام كي إم سي، مع استمرار المنافسة على اللقب حتى الدقائق الأخيرة من الموسم.

ويأتي هذا الإجراء لضمان وصول درع الدوري مباشرة إلى ملعب الفريق الذي سينجح في حسم اللقب، في ظل التقارب الكبير بين يانج أفريكانز وسيمبا في جدول الترتيب قبل الجولة الختامية.

وقررت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري التنزاني إرسال درع الدوري التنزاني في طائرة هليكوبتر الثلاثاء والهبوط قبل الجولة الأخيرة من الدوري التنزاني في صراع اللقب بين ناديي يانج أفريكانز وسيمبا.