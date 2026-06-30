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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعديلات جذرية في تشكيل منتخب مصر أمام أستراليا بالمونديال

منتخب مصر
منتخب مصر
حسن العمدة

استقر الجهاز الفني لـ منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، على إجراء عدة تعديلات في التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة أستراليا، المقرر لها في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وذلك بسبب الإصابات والإيقافات التي ضربت صفوف الفراعنة قبل اللقاء المرتقب.

ويشهد خط الدفاع تغييرا اضطراريا، بعدما تأكد غياب الثنائي محمد عبد المنعم وحسام عبد المجيد بداعي الإصابة، ليدفع الجهاز الفني بكل من رامي ربيعة وياسر إبراهيم في قلب الدفاع لتعويض الغيابين.

كما يطرأ تعديل على خط الوسط، حيث يحصل محمود صابر على فرصة المشاركة أساسيا بدلا من مهند لاشين، الذي يغيب عن المباراة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وفي الجبهة اليسرى، يدفع حسام حسن بالظهير كريم حافظ بدلا من أحمد فتوح، بعد تعرض الأخير للإصابة خلال مواجهة إيران في ختام منافسات دور المجموعات.

ويعول الجهاز الفني على هذه التغييرات للحفاظ على توازن الفريق أمام المنتخب الأسترالي، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، يسعى خلالها منتخب مصر لمواصلة مشواره التاريخي في كأس العالم وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

منتخب مصر حسام حسن أستراليا كأس العالم 2026 كأس العالم

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