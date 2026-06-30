ادعوا على بابا.. القبض على سيدة ادعت وفاة طليقها وتصطحب طفليها للمقابر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تظهر خلاله إحدى السيدات حال قيامها باصطحاب نجليها لأحد المقابر وإيهامهما أن والدهما "طليقها" متوفى ومطالبتهما بالدعاء عليه بشكل تهكمي بالإسكندرية.







بالفحص أمكن تحديد القائمة بالنشر (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك) ، وباستدعائها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المُشار إليه ، وأن طليقها ما زال على قيد الحياة ومتواجدا حالياً خارج البلاد ولا ينفق على نجليهما لكونهما منفصلين ، وعدم إقامتها دعاوى قضائية فى هذا الشأن ، وقيامها بنشر المقطع المشار إليه بصفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل تهكمى نكاية به.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





