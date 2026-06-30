محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الدور الثانى 2025 - 2026

اعتمد الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة جدول إمتحانات الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من ١٨ يوليو حتى ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ .



مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

وأشارت الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن طلبة وطالبات الصف الأول والثاني الثانوي ، والنقل للتعليم الفنى سيؤدون إلامتحانات في الفترة من السبت ١٨ يوليوحتى الأربعاء ٢٢ يوليو ، كما ستبدأ امتحانات الصف الثالث الابتدائي وما يعادله فى الفترة من السبت ١٨ يوليو حتى الإثنين ٢٠ يوليو ، وستبدأ امتحانات الصف الرابع و الخامس والسادس إلابتدائي وما يعادله في الفترة من السبت ١٨ يوليو حتى الأربعاء ٢٢ يوليو ، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي وما يعادله والنقل الإعدادي المهني في الفترة من السبت ١٨ يوليو حتى الاربعاء ٢٢ يوليو ، وامتحانات الإعدادية العامة، والرياضية والصم ، والمكفوفين، والإعدادية المهنية من السبت ٢٥ يوليو حتى الخميس ٣٠ يوليو .



وأشارت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن الامتحانات لن تعقد يوم الخميس الموافق ٢٣ يوليو ٢٠٢٦.