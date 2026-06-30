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محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الدور الثانى 2025 - 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الدور الثانى 2025 - 2026

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

اعتمد الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة جدول إمتحانات الدور الثاني  للعام الدراسي  ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من ١٨ يوليو حتى ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ .
 

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

وأشارت الدكتورة  همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن طلبة وطالبات الصف الأول والثاني الثانوي ، والنقل للتعليم الفنى سيؤدون إلامتحانات في الفترة من السبت ١٨ يوليوحتى الأربعاء ٢٢ يوليو ، كما ستبدأ امتحانات الصف الثالث الابتدائي وما يعادله فى الفترة من السبت ١٨ يوليو حتى الإثنين ٢٠ يوليو ، وستبدأ امتحانات  الصف الرابع و الخامس والسادس  إلابتدائي وما يعادله  في الفترة من السبت ١٨ يوليو حتى الأربعاء ٢٢ يوليو ، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي وما يعادله والنقل الإعدادي المهني في الفترة من السبت ١٨ يوليو حتى الاربعاء ٢٢ يوليو ، وامتحانات  الإعدادية العامة، والرياضية والصم ، والمكفوفين، والإعدادية المهنية من السبت ٢٥ يوليو حتى الخميس ٣٠ يوليو .
 

وأشارت  مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن الامتحانات لن تعقد يوم الخميس الموافق ٢٣ يوليو ٢٠٢٦.

الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة الصف الأول إمتحانات الدور الثاني

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