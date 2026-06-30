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بحضور أبو العينين.. انطلاق تدشين كتاب "رجل الأقدار.. سيرة قائد ومسيرة وطن" في ذكرى ثورة 30 يونيو
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بحضور أبو العينين.. انطلاق تدشين كتاب "رجل الأقدار.. سيرة قائد ومسيرة وطن" في ذكرى ثورة 30 يونيو

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
حسن رضوان   -  
عدسة كيرلس صلاح   -  
عدسة أحمد رمضان

انطلقت، منذ قليل، فعاليات حفل تدشين كتاب "رجل الأقدار.. سيرة قائد ومسيرة وطن"، الصادر عن الهيئة الوطنية للصحافة، والذي يوثق مسيرة الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو.

ويشهد الحفل حضور المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والنائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، إلى جانب عدد من الوزراء والمحافظين، ورؤساء الهيئات، ورؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية، فضلًا عن نخبة من الشخصيات العامة ورموز الفكر والثقافة.

احتفالية بذكرى ثورة 30 يونيو

كما يشارك في الاحتفالية عدد من الفنانين والإعلاميين، من بينهم الفنانة إلهام شاهين، والإعلامية هالة سرحان، فيما تقدم الحفل الإعلامية والنائبة آية عبد الرحمن.

ويستعرض الكتاب أبرز محطات البناء والتنمية والإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية، في إطار توثيق مرحلة مهمة من تاريخ الدولة المصرية، تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وتأتي هذه الاحتفالية تأكيدًا على أهمية توثيق مسيرة الدولة المصرية وإبراز ما تحقق من إنجازات ومشروعات قومية، من خلال إصدار يوثق مسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور كوكبة من كبار المسؤولين ورؤساء المؤسسات والشخصيات العامة.

الهيئة الوطنية للصحافة الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي عبد الصادق الشوربجي

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