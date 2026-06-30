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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز الصلاة بالبنطلون للمرأة؟.. أمين الإفتاء يجيب

ثياب المرأة الشرعي - صورة تعبيرية
ثياب المرأة الشرعي - صورة تعبيرية
أحمد سعيد

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد سيدة تسأل عن حكم الصلاة بملابس غير واسعة، وهل يجوز للمرأة أن تصلي بالبنطلون أم لا.

ما حكم الصلاة بملابس غير واسعة؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن صحة صلاة المرأة ترتبط بستر العورة، حيث إن عورة المرأة في الصلاة هي جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين والقدمين عند الحنفية.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الزي الذي ترتديه المرأة في الصلاة يجب أن يكون ساترًا لهذه المواضع، وألا يكون شفافًا أو كاشفًا لما تحته، مؤكدًا أن هذا هو الشرط المتفق عليه بين الفقهاء.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن بعض العلماء اشترطوا أيضًا ألا يكون اللباس ضيقًا يصف أو يحدد تفاصيل الجسد، بينما لم يشترط ذلك آخرون، لكنهم اتفقوا جميعًا على ضرورة أن يكون ساترًا غير شفاف.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الصلاة تصح بأي ملابس تحقق هذا الشرط، سواء كانت بنطلونًا أو ملابس منزلية أو غيرها، طالما تحقّق الستر الكامل للعورة، مشددًا على أنه لا يوجد زي محدد بعينه يجب الالتزام به في الصلاة.

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