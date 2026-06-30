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"ما لحقتش أتهنى بيها"| عريس جديد يفاجأ بسرقة منزله بعد غياب يومين.. اختفاء ذهب وأموال ومقتنيات ثمينة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

"ما لحقتش أتهنى بيها"| عريس جديد يفاجأ بسرقة منزله بعد غياب يومين.. اختفاء ذهب وأموال ومقتنيات ثمينة

صانع المحتوى يوسف مدحت
صانع المحتوى يوسف مدحت
أحمد العيسوي

في واقعة أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشف صانع المحتوى يوسف مدحت عن تعرض منزله للسرقة خلال فترة غيابه عنه لمدة يومين، مؤكدًا أنه فوجئ عند عودته باختفاء عدد كبير من متعلقاته الشخصية ومقتنياته الثمينة.

ونشر يوسف مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل، تحدث خلاله عن تفاصيل الحادثة، معبرًا عن صدمته الكبيرة مما حدث، خاصة أنه لم يمض وقت طويل على زواجه وكان يستعد لبداية حياة جديدة.

وقال يوسف مدحت في الفيديو الذي نشره: "أنا بيتي اتسرق.. غبت عن البيت يومين، ولما رجعت لقيت البيت مسروق"، موضحًا أن اللصوص استولوا على عدد كبير من الأشياء التي كانت موجودة داخل المنزل.

وأشار صانع المحتوى إلى أن المسروقات شملت شاشة، وجهاز لاب توب، وبلايستيشن، بالإضافة إلى مبالغ مالية وذهب وملابس وساعات شخصية، مؤكدًا أن الأمر كان بمثابة صدمة كبيرة له.

وأضاف يوسف: "أنا شطبت، أنا شطبت وأنا عريس جديد.. ما لحقتش أتهنى بالحاجات دي"، في إشارة إلى أنه كان قد جهز منزله حديثًا، وأن الكثير من هذه المقتنيات كانت جزءًا من بداية حياته الزوجية.
 

بلاغ رسمي ومناشدة بالقبض على المتهمين

وأكد يوسف مدحت أنه قام بتحرير محضر بالواقعة، مطالبًا الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكبي الحادث.

وقال: "أتمنى يتاخد أي إجراء، حتى لو الحاجات دي ما رجعتش، المهم اللي عمل كده يتجاب"، موضحًا أن هدفه الأساسي هو محاسبة من ارتكب الواقعة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

كما وجه رسالة إلى المسؤولين ووزارة الداخلية، طالبًا المساعدة، وقال إنه يقيم في منطقة حدائق أكتوبر بالمنطقة الخامسة، معبرًا عن شعوره بالعجز أمام ما حدث.
 

رسالة مؤثرة بعد الخسارة

واختتم يوسف مدحت حديثه بالتأكيد على صعوبة ما تعرض له، موضحًا أن هذه الأشياء لم تأتِ بسهولة، وأن فقدانها بهذه الطريقة كان أمرًا مؤلمًا، خاصة أنها مرتبطة بمرحلة مهمة من حياته.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع حديثه، متمنين له استعادة حقوقه والوصول إلى المتسببين في الحادث، وسط مطالبات بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة جرائم السرقة وحماية المواطنين.

 

تظل واقعة سرقة منزل يوسف مدحت مثالًا على الصدمة التي قد يتعرض لها أي شخص بشكل مفاجئ، خاصة عندما يفقد مقتنيات مرتبطة بذكريات وبدايات جديدة. وينتظر المتابعون ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية خلال الفترة المقبلة.

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