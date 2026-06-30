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التحريات كشفتهم.. حبس المتهمين بسرقة شاشات استاد القاهرة 4 أيام للتحقيق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التحريات كشفتهم.. حبس المتهمين بسرقة شاشات استاد القاهرة 4 أيام للتحقيق

استاد القاهرة
استاد القاهرة
رباب الهواري

قررت جهات التحقيق بمحافظة القاهرة حبس ثلاثة متهمين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامهم بسرقة عدد من الشاشات من داخل استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر، في واقعة أثارت اهتمام الرأي العام خلال الأيام الماضية.

القبض على المتهمين بعد تحريات مكثفة

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة عقب كشف ملابسات الواقعة، وذلك بعد تحريات مكثفة أجرتها الجهات المختصة، والتي توصلت إلى تورطهم في سرقة الشاشات من داخل الاستاد خلال ليلة الجمعة الماضية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، قبل إحالتهم إلى جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرارات القانونية المناسبة.

استغلال طبيعة العمل لتنفيذ الجريمة

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهمين استغلوا طبيعة عملهم كأفراد حراسة داخل ستاد القاهرة الدولي، حيث استغلوا وجودهم بالمكان وتسللوا خلال ساعات الليل إلى المواقع التي تضم الشاشات، وتمكنوا من الاستيلاء على عشرات الشاشات دون إثارة الشبهات.

وأوضحت التحريات أن المتهمين كانوا يخططون لبيع المسروقات والاستفادة من قيمتها المالية، مستغلين معرفتهم الكاملة بمداخل ومخارج الاستاد بحكم طبيعة عملهم.

اعترافات وإرشاد عن المسروقات

وخلال التحقيقات، واجهت جهات التحقيق المتهمين بالأدلة والتحريات، حيث أقروا بارتكاب الواقعة واعترفوا بتفاصيل تنفيذ الجريمة، كما أرشدوا رجال المباحث إلى أماكن وجود الشاشات المسروقة، ما ساهم في استعادة جانب من المضبوطات.

وتواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الواقعة، والتأكد من عدم وجود متهمين آخرين أو وقائع مشابهة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتورطين، مع استمرار فحص المضبوطات وحصر التلفيات التي لحقت بالاستاد نتيجة واقعة السرقة.

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