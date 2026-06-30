رئيس المجلس الوطني للفنون بالبحرين يزور متحف الفنان فاروق حسني بالزمالك

استقبل الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة المصري الأسبق، اليوم، الشيخ راشد آل خليفة، رئيس المجلس الوطني للفنون بمملكة البحرين ، وذلك خلال زيارته لمتحف الفنان فاروق حسني بالزمالك.

وأعرب الفنان فاروق حسني عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا أنها تعكس عمق العلاقات الثقافية والفنية بين مصر ومملكة البحرين، وحرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون في المجالات الإبداعية.

من جانبه، أشاد الفنان الشيخ راشد آل خليفة بمتحف فاروق حسني بما يحتوي من أعمال فنية ذات قيمة فنية وتاريخية كبيرة، إلى جانب مقتنيات نادرة لكبار الفنانين المصريين والعالميين، معربًا عن إعجابه بما يمثله المتحف من صرح ثقافي وفني يوثق مسيرة الفنان الكبير فاروق حسني ومسيرة الفن التشكيلي ويثري الحركة الفنية العربية وبما تقوم به مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون في دعم شباب المبدعين في المجالات المختلفة.