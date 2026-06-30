“تعالى وانا اقولك” .. "أبو" يغني للاعبي المنتخب

طرح المطرب أبو، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" أغنية جديدة بعنوان "تعالى وانا أقولك" لتشجيع المنتخب المصري خلال منافسات كأس العالم 2026.



تغنى "أبو" خلال أغنيته "تعالى وانا اقولك" بأسماء لاعبي المنتخب الوطني، في أجواء موسيقية حماسية.



أغنية "تعالى وانا اقولك" من كلمات أبو، شادي حسن، حسن محمد، ومن ألحان شادي حسن، وتوزيع سيكا.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:

لو لسه مش عارفنا تعالي اقولك احنا مين

تعالي وانا اقولك

احنا اللي العين علينا ولسه معاكوا مكملين

تعالا وانا اقولك

أوفا يشيلها لو ملفوفة رايحة شمال ويمين

هاني ورامي ربيعة وياسر ومهند لاشين

سد ومش هتعدي رجولة وفي الدفاع قافلين

تعالي وانا اقولك

اديلو يا عبمجيد.. مروان في النص حديد

فتوح لو مين يرازيه يتحول عالونجات مجنون.. يعمل مجنون

وحمزه عبد الكريم هداف قدام الجون مضمون

تعالي وانا اقولك

حوش ياعم حوش.. من عمر مرموش

ده شغل عالي عليكو.. زيكو جاي يإذيكوا

تعالي وانا اقولك

عاشور عاشور عاشور.. إلطوشها يا عاشور

ولو عايز تغيظه.. تعالا هاتله زيزو

يا حمدي يا حمدي.. ياحمدي

اهو جيه اهو جيه.. تريزيجيه اهو جيه

مو صلاح.. ده الإيجيبشن كينج هيرقصكم عالوينج

الكينج

أفرح وارقص يا عميد

ده الليلادي ليلة عيد

لو لسه مش عارفنا تعالى اقولك احنا مين

المصريين

تعالى وانا اقولك