قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمدي رزق: الرئيس السيسي لم يسعَ إلى منصب.. و"رجل الأقدار" كتاب استثنائي يوثق الحقائق
بحضور أبو العينين.. انطلاق تدشين كتاب "رجل الأقدار.. سيرة قائد ومسيرة وطن" في ذكرى ثورة 30 يونيو
الأهلي يوافق على استمرار الساعي والعش مع المصري لموسم جديد
"ما لحقتش أتهنى بيها"| عريس جديد يفاجأ بسرقة منزله بعد غياب يومين.. اختفاء ذهب وأموال ومقتنيات ثمينة
هل يجب إيقاف القرآن عند النوم؟.. أمين الإفتاء يجيب
قرب الـ 49.. انخفاض سعر صرف الدولار ختام تعاملات اليوم الثلاثاء
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 37
خسائر فادحة للدعم السريع.. الجيش السوداني يكشف عن انتصارات ميدانية في 5 محاور
خبر صادم.. مرسيدس تطلب من الموظفين العمل بالمجان
أسد جبل الحلال| قصة استشهاد العميد أحمد الجعفري.. فيديو
كتمة الصيف.. لماذا نشعر بحرارة أعلى من المعلنة في النشرات الجوية؟
محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الدور الثانى 2025 - 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجب إيقاف القرآن عند النوم؟.. أمين الإفتاء يجيب

النوم
النوم
أحمد سعيد

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من شخص حول حكم تشغيل القرآن في المنزل أثناء النوم، وهل يجب إيقافه أم يمكن تركه يعمل.

ما حكم تشغيل القرآن في المنزل أثناء النوم؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن تشغيل القرآن في المنزل أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، حتى وإن كان الإنسان نائمًا.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن هذا الفعل درج عليه كثير من الناس بقصد البركة في المكان وطرد الشياطين، مؤكدًا أن ذلك مقبول شرعًا ولا يوجد ما يمنع منه.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الاستماع للقرآن له ثواب عظيم بلا شك، لكن تشغيله في حد ذاته داخل المنزل لا يُشترط معه الاستماع المباشر طوال الوقت.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن ترك القرآن يعمل أثناء النوم لا يُعد مخالفة شرعية، ولا ينبغي أن يسبب قلقًا للإنسان، طالما أنه من باب الذكر وطلب البركة.

هل الاستماع للقرآن مع ترديده له أجر مضاعف؟

وفي هذا السياق، أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه لو سمع الإنسان لقراءة القرآن ثم ردد القراءة فله أجران.

وأضاف أمين الفتوى في دار الافتاء، في مقطع فيديو منشور على صفحة دار الإفتاء عبر فيسبوك، بأن الأجرين هما الأول أجر الاستماع والثاني ترديد القرآن بعد سماعه، مستشهدا بقول الله تعالى {وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }..[البقرة: 261].

ثواب سماع القرآن دون قراءته

من جانبها، قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن سماع القرآن بنية التعبد والقربة يعد عبادة باتفاق العلماء وفضله عظيم، منوهة بأن إجابة ما ثواب سماع القرآن الكريم دون قراءته ؟ وردت فيما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه، وفي مسألة ما ثواب سماع القرآن دون قراءته ؟ ، فإذا كان سماع القرآن فضله عظيم، فهو لا يساوي فضل التلاوة باللسان لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها... ».

وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما ثواب سماع القرآن الكريم دون قراءته؟، أنه مما ورد في فضل سماع القرآن الكريم قوله تعالى: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» الآية 2 من سورة الأنفال، وفي ما ثواب سماع القرآن دون قراءته ؟ فجاء عن ابن مسعود قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْرَأْ عَلَيَّ» قُلْتُ: آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: «فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي».

الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء تشغيل القرآن في المنزل أثناء النوم حكم تشغيل القرآن في المنزل أثناء النوم هل يجب إيقاف القرآن عند النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب| التعليم توضح

أرشيفية

بلاغ اختطاف طائرة ركاب.. حالة استنفار في سلاح الجو الإسرائيلي وأزمة خطيرة بسبب رحلة وارسو

وزير العمل خلال زيارته أحد المصابين

وزير العمل يزور مصابي حادث مشروع القطار السريع ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية

هل يتغير سعر رغيف الخبز؟ التموين تحسم الجدل وتؤجل تطبيق "الخصم المباشر"

بعد تحركات التموين الأخيرة.. مفاجأة بشأن رغيف العيش المدعم

أعلى عائد وأفضل شهادة ادخار متاحة اليوم في البنوك

البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات

اعراض السرطان في الجسم

أعراض السرطان في الجسم .. 10 علامات تنذرك بالمرض الخبيث

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو بعد الهبوط

خبز التموين

سعر رغيف الخبز أول يوليو 2026 رسميا .. التموين تحسم الجدل

ترشيحاتنا

محمد شردي

محمد شردي: ثورة 30 يونيو علمت على الإخوان والأمريكان.. وإحنا كنا ضد نظام حاول تغيير هوية مصر

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة تهنئ المغرب بالتأهل لدور الـ16 بكأس العالم: صنعوا فرحة عربية كبيرة

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة تهنئ الشعب بذكرى 30 يونيو: يوم فارق في تاريخ الوطن

بالصور

علاج رائحة الفم الكريهة الناتجة عن التهاب الجيوب الأنفية

طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية
طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية
طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية

احذر.. الإفراط في تناول هذا الطعام يزيد التهاب الأمعاء

اللحوم الحمراء قد تزيد الالتهاب
اللحوم الحمراء قد تزيد الالتهاب
اللحوم الحمراء قد تزيد الالتهاب

طريقة عمل برجر الحبة الكاملة.. وصفة صحية غنية بالألياف والبروتين

طريقة عمل برجر الحبة الكاملة
طريقة عمل برجر الحبة الكاملة
طريقة عمل برجر الحبة الكاملة

رغم استخدامه يوميًا.. خبيرة تجميل تكشف أخطاء تجعل واقي الشمس بلا فائدة

واقي الشمس
واقي الشمس
واقي الشمس

فيديو

أبو

“تعالى وانا اقولك” .. "أبو" يغني للاعبي المنتخب

الشهيد عميد أح أحمد الجعفري

أسد جبل الحلال| قصة استشهاد العميد أحمد الجعفري.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد