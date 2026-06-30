هل يجب إيقاف القرآن عند النوم؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من شخص حول حكم تشغيل القرآن في المنزل أثناء النوم، وهل يجب إيقافه أم يمكن تركه يعمل.

ما حكم تشغيل القرآن في المنزل أثناء النوم؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن تشغيل القرآن في المنزل أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، حتى وإن كان الإنسان نائمًا.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن هذا الفعل درج عليه كثير من الناس بقصد البركة في المكان وطرد الشياطين، مؤكدًا أن ذلك مقبول شرعًا ولا يوجد ما يمنع منه.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الاستماع للقرآن له ثواب عظيم بلا شك، لكن تشغيله في حد ذاته داخل المنزل لا يُشترط معه الاستماع المباشر طوال الوقت.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن ترك القرآن يعمل أثناء النوم لا يُعد مخالفة شرعية، ولا ينبغي أن يسبب قلقًا للإنسان، طالما أنه من باب الذكر وطلب البركة.

هل الاستماع للقرآن مع ترديده له أجر مضاعف؟

وفي هذا السياق، أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه لو سمع الإنسان لقراءة القرآن ثم ردد القراءة فله أجران.

وأضاف أمين الفتوى في دار الافتاء، في مقطع فيديو منشور على صفحة دار الإفتاء عبر فيسبوك، بأن الأجرين هما الأول أجر الاستماع والثاني ترديد القرآن بعد سماعه، مستشهدا بقول الله تعالى {وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }..[البقرة: 261].

ثواب سماع القرآن دون قراءته

من جانبها، قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن سماع القرآن بنية التعبد والقربة يعد عبادة باتفاق العلماء وفضله عظيم، منوهة بأن إجابة ما ثواب سماع القرآن الكريم دون قراءته ؟ وردت فيما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه، وفي مسألة ما ثواب سماع القرآن دون قراءته ؟ ، فإذا كان سماع القرآن فضله عظيم، فهو لا يساوي فضل التلاوة باللسان لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها... ».

وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما ثواب سماع القرآن الكريم دون قراءته؟، أنه مما ورد في فضل سماع القرآن الكريم قوله تعالى: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» الآية 2 من سورة الأنفال، وفي ما ثواب سماع القرآن دون قراءته ؟ فجاء عن ابن مسعود قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْرَأْ عَلَيَّ» قُلْتُ: آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: «فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي».