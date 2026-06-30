عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

إرادة الشعب المصري الحرة التي تغلبت ليس فقط على جماعة الإخوان المسلمين داخليا وخارجيا بل وأيضا تغلبت على أجندات الدول التي تدعم وتمول هذه الجماعات الإرهابية من أجل تنفيذ مخططات تقسيم الوطن العربي.

وبعد 13 عاما من الصمود والإنجازات بقيادة رئيسنا العظيم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعادت مصر مكانتها الإقليمية والدولية بجدارة وعزة، فقد أثبتنا للعالم أجمع أن إرادتنا الحرة هي الأقوى والأبقى، وأن وطننا الحبيب مصر سيظل حصن الأمن والأمان للوطن العربي بفضل القيادة الحكيمة والرائدة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووحدة شعب مصر العظيم وتكاتفه في حب مصر.

رئيس مصر العظيم نجى بمصر مسرعا إلى بر الأمان والاستقرار والتقدم والريادة الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية، وفي سباق مع الزمن استطاعت مصر العودة بقوة وشموخ إلى مكانتها الإقليمية والدولية حيث تعد مصر من أولى الدول العربية التي نجت مسرعة من براثن الإرهاب والصراعات والنزاعات الإقليمية، فقد استمدت القيادة السياسية ريادتها العربية والإفريقية والدولية من مصداقيتها والثقة الوطيدة بين الشعب المصري والقيادة السياسية واتباع النهج التشاركي في صنع السياسات واتخاذ القرارات، فضلا عن دعم الرأي العام المصري والإقليمي والدولي لدور القيادة السياسية التي تتبع نهج القرارات الحاسمة والفعالة التي تمتاز بالعدل والمساواة تحقيقا للأمن والاستقرار وحفاظا على كرامة الإنسان وكافة حقوقه في أن يحيا حياة كريمة ليس فقط على المستوى القومي، بل أيضا على المستويين الإقليمي والدولي.

فقد سطر شهر يونيو في التاريخ السياسي المصري بأحرف النصر والعزة والكرامة، إذ شهد ثورة 30 يونيو المجيدة في عام 2013 وشهد أيضا انتخاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014 بعد انتخابات رئاسية جمعت كل أفراد الشعب المصري على حب ودعم وتأييد عظيم مصر وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد مضى اثنا عشر عاما على انتخاب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يراه المواطن المصري القائد البطل الذي وعد فأوفى.

اثنا عشر عاما من ثمار الإنجازات والإعمار والبناء والسلم والأمان والعدالة والرخاء في خضم تداعيات الآثار السلبية التي يشهدها العالم من عدم استقرار سياسي واقتصادي.

اثنا عشر عاما من الجهد الدؤوب والعمل المتواصل ليلا ونهارا على كافة الأصعدة في آن واحد محليا وإقليميا ودوليا متضمنة في ذلك التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، إذ تنتهج القيادة السياسية نهج المشاركة المجتمعية والتعددية السياسية وتنفيذ الأفعال بجدية وحسم وعدالة، مما جعل المواطنين المصريين يشعرون ويلمسون ثمار هذه الإنجازات والأمن والاستقرار والعدل والكرامة كأولوية أولى بالرغم من الأزمات الاقتصادية والحروب في المنطقة ومن ثم منح الثقة المطلقة للقيادة السياسية لاستكمال مسيرة النهوض والتنمية لوطننا الحبيب مصر.

حفظ الله وطننا الحبيب مصر ورئيسنا وقائدنا العظيم وأجهزة الدولة العريقة.