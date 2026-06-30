قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موجة حر غير مسبوقة .. المجر تسجل حرارة قياسية بلغت 42 درجة مئوية
تعديلات جذرية في تشكيل منتخب مصر أمام أستراليا بالمونديال
المحكمة العليا الأمريكية ترفض تنفيذ أمر ترامب بإنهاء منح الجنسية بالميلاد
استطلاع : البنوك المركزية تتجه لتقليص حيازاتها من الدولار وزيادة أصولها في الذهب
وثّق وصوّر مواقع حساسة .. إسرائيل تعتقل أمريكيًا في تنفيذ مهام استخباراتية لصالح إيران
الأمم المتحدة : مخاطر الغذاء والوقود تهدد الاقتصادات الهشة حتى بعد إعادة فتح مضيق هرمز
شوبير : انتقدوا حسام حسن .. بس بلاش تصفية حسابات مع المنتخب
رئيس الوزراء : ضرورة إنشاء مستشفى جديد في قويسنا لخدمة المحافظات المجاورة
اتصالات النواب توصي بباقات مخفضة للمصريين لا تزيد على 150 جنيه وتصفح المواقع الحكومية والتعليمية مجانا
في ذكرى 30 يونيو .. كيف غيّرت الدولة وجه الريف المصري بـ332 مركزًا زراعيًا جديدًا؟
بودر وآيس .. القبض على 6 تجار مخدرات بأكتوبر
لأول مرة .. معالجة صوتية غير مسبوقة لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

عائشة غنيمي
عائشة غنيمي
عائشة غنيمي

إرادة الشعب المصري الحرة التي تغلبت ليس فقط على جماعة الإخوان المسلمين داخليا وخارجيا بل وأيضا تغلبت على أجندات الدول التي تدعم وتمول هذه الجماعات الإرهابية من أجل تنفيذ مخططات تقسيم الوطن العربي.

وبعد 13 عاما من الصمود والإنجازات بقيادة رئيسنا العظيم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعادت مصر مكانتها الإقليمية والدولية بجدارة وعزة، فقد أثبتنا للعالم أجمع أن إرادتنا الحرة هي الأقوى والأبقى، وأن وطننا الحبيب مصر سيظل حصن الأمن والأمان للوطن العربي بفضل القيادة الحكيمة والرائدة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووحدة شعب مصر العظيم وتكاتفه في حب مصر.

رئيس مصر العظيم نجى بمصر مسرعا إلى بر الأمان والاستقرار والتقدم والريادة الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية، وفي سباق مع الزمن استطاعت مصر العودة بقوة وشموخ إلى مكانتها الإقليمية والدولية حيث تعد مصر من أولى الدول العربية التي نجت مسرعة من براثن الإرهاب والصراعات والنزاعات الإقليمية، فقد استمدت القيادة السياسية ريادتها العربية والإفريقية والدولية من مصداقيتها والثقة الوطيدة بين الشعب المصري والقيادة السياسية واتباع النهج التشاركي في صنع السياسات واتخاذ القرارات، فضلا عن دعم الرأي العام المصري والإقليمي والدولي لدور القيادة السياسية التي تتبع نهج القرارات الحاسمة والفعالة التي تمتاز بالعدل والمساواة تحقيقا للأمن والاستقرار وحفاظا على كرامة الإنسان وكافة حقوقه في أن يحيا حياة كريمة ليس فقط على المستوى القومي، بل أيضا على المستويين الإقليمي والدولي.

فقد سطر شهر يونيو في التاريخ السياسي المصري بأحرف النصر والعزة والكرامة، إذ شهد ثورة 30 يونيو المجيدة في عام 2013 وشهد أيضا انتخاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014 بعد انتخابات رئاسية جمعت كل أفراد الشعب المصري على حب ودعم وتأييد عظيم مصر وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد مضى اثنا عشر عاما على انتخاب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يراه المواطن المصري القائد البطل الذي وعد فأوفى.

اثنا عشر عاما من ثمار الإنجازات والإعمار والبناء والسلم والأمان والعدالة والرخاء في خضم تداعيات الآثار السلبية التي يشهدها العالم من عدم استقرار سياسي واقتصادي.

اثنا عشر عاما من الجهد الدؤوب والعمل المتواصل ليلا ونهارا على كافة الأصعدة في آن واحد محليا وإقليميا ودوليا متضمنة في ذلك التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، إذ تنتهج القيادة السياسية نهج المشاركة المجتمعية والتعددية السياسية وتنفيذ الأفعال بجدية وحسم وعدالة، مما جعل المواطنين المصريين يشعرون ويلمسون ثمار هذه الإنجازات والأمن والاستقرار والعدل والكرامة كأولوية أولى بالرغم من الأزمات الاقتصادية والحروب في المنطقة ومن ثم منح الثقة المطلقة للقيادة السياسية لاستكمال مسيرة النهوض والتنمية لوطننا الحبيب مصر.

حفظ الله وطننا الحبيب مصر ورئيسنا وقائدنا العظيم وأجهزة الدولة العريقة.

الشعب المصري جماعة الإخوان المسلمين الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب| التعليم توضح

أرشيفية

بلاغ اختطاف طائرة ركاب.. حالة استنفار في سلاح الجو الإسرائيلي وأزمة خطيرة بسبب رحلة وارسو

وزير العمل خلال زيارته أحد المصابين

وزير العمل يزور مصابي حادث مشروع القطار السريع ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية

هل يتغير سعر رغيف الخبز؟ التموين تحسم الجدل وتؤجل تطبيق "الخصم المباشر"

بعد تحركات التموين الأخيرة.. مفاجأة بشأن رغيف العيش المدعم

أعلى عائد وأفضل شهادة ادخار متاحة اليوم في البنوك

البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات

اعراض السرطان في الجسم

أعراض السرطان في الجسم .. 10 علامات تنذرك بالمرض الخبيث

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو بعد الهبوط

هبة مجدي

قبل هبة مجدي.. نجوم إصابهم المرض اللعين وانتصروا عليه

ترشيحاتنا

مستشفي بني سويف التخصصي

العثور علي جثة خمسيني بعد 3 أيام من وفاته داخل مسكنه في بني سويف

جانب من الحادث

مصرع شخص أسفل عجلات قطار بمزلقان الكوم الأحمر في الجيزة

المتهمة

نشرت فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى جديدة بالتجمع

بالصور

رغم استخدامه يوميًا.. خبيرة تجميل تكشف أخطاء تجعل واقي الشمس بلا فائدة

واقي الشمس
واقي الشمس
واقي الشمس

احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك
احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك
احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

حملات تموينية مكبرة علي مخابز منيا القمح للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه

مخبز
مخبز
مخبز

7 علامات تكشف احتياج جسمك للراحة وليس المزيد من القهوة

7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة

فيديو

حنان سليمان

ابني وأمي كانوا حياتي.. حنان سليمان تفسر رفضها الزواج

طبيبة الغربية

ليست طبيبة ولا عروسًا.. الداخلية توضح ملابسات وفاة فتاة الغربية

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

المزيد