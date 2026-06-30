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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خسائر فادحة للدعم السريع.. الجيش السوداني يكشف عن انتصارات ميدانية في 5 محاور

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية تحقيق سلسلة من النجاحات الميدانية في خمسة محاور قتالية خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو 2026 وحتى الآن، مؤكدة إلحاق خسائر كبيرة بقوات الدعم السريع، شملت تدمير مئات الآليات العسكرية والاستيلاء على أخرى، إلى جانب إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية.

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان صحفي، إن العمليات العسكرية التي نفذتها القوات النظامية والقوات المساندة أسفرت عن تدمير 224 عربة قتالية، والاستيلاء على 36 عربة أخرى، فضلاً عن إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية، وتدمير دبابتين، وخمس شاحنات محملة بالعتاد العسكري، وأربع ناقلات وقود، ومستودعين للوقود، ومخزنين للذخيرة، بالإضافة إلى تكبيد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأوضح البيان أن محور شمال دارفور شهد تنفيذ عمليات نوعية في منطقة أبو قمرة، أسفرت عن تدمير 39 عربة قتالية وإيقاع خسائر بشرية كبيرة في صفوف قوات الدعم السريع، فيما تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية شمال مدينة الطويشة.

وفي محور غرب دارفور، أعلنت القوات المسلحة تنفيذ عملية عسكرية بمدينة كلبس والمناطق المجاورة، قالت إنها انتهت بدحر قوات الدعم السريع وإجبارها على الانسحاب، مع تدمير 10 عربات قتالية والاستيلاء على 29 عربة بكامل تجهيزاتها.

وأشار البيان إلى أن محور شمال كردفان سجل أكبر حجم من الخسائر، حيث تم تدمير 119 عربة قتالية، إلى جانب أربع ناقلات وقود، وخمس شاحنات محملة بالمعدات العسكرية، ومستودعين للوقود، مع استمرار عمليات التمشيط والتأمين في المنطقة.

وأضاف أن القوات المسلحة دمرت 27 عربة قتالية في محور جنوب كردفان، وقضت على عدد من عناصر قوات الدعم السريع، مع مواصلة عملياتها لتأمين المناطق المستهدفة.

وفي محور النيل الأزرق، أعلنت الجيش السوداني استعادة السيطرة على منطقتي سركم ومقجة عقب معارك وصفتها بالحاسمة، مؤكدة تدمير 29 عربة قتالية ودبابتين، والاستيلاء على سبع عربات قتالية، بالإضافة إلى تدمير مخزنين للذخيرة بمدينة الكرمك.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة استمرار عملياتها العسكرية حتى استكمال ما وصفته بـ"تطهير" جميع أنحاء البلاد من قوات الدعم السريع، وبسط الأمن والاستقرار، مجددة إشادتها بالقوات المشاركة في العمليات، ومترحمة على القتلى من أفرادها، ومتمنية الشفاء للمصابين والعودة الآمنة للأسرى والمفقودين.

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