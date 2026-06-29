السودان يمدد فتح معبر أدري مع تشاد ثلاثة أشهر

أصدرت الحكومة السودانية، يوم الاثنين قرارا بتمديد فتح معبر أدري مع تشاد لمدة ثلاثة أشهر، بدءا من الأول من يوليو حتى 30 سبتمبر 2026.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إن الحكومة قررت تمديد فتح معبر أدري على الحدود السودانية التشادية أمام المساعدات الإنسانية التي تُسيِّرها منظمات الغوث الدولية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من 1 يوليو 2026 وحتى 30 سبتمبر 2026.

وقال بيان الخارجية السودانية، إن هذا القرار يأتي تأكيداً لحرص الحكومة السودانية وسعيها المستمر لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في كافة أنحاء السودان، والتزامها بتقديم التسهيلات اللازمة للعمل الإنساني، وتعزيز التعاون والتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية العاملة في المجال الإنساني، وفقاً للنظم والقوانين الوطنية وأحكام القانون الإنساني الدولي.

وفي السياق نفسه، أشادت الحكومة السودانية بالجهود التي بذلها المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان في استكمال الترتيبات الخاصة بآلية الرصد والمراقبة بمعبر أدري، بما يسهم في تعزيز الشفافية وضمان انسياب المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

وأكدت الحكومة السودانية أن قرار تمديد فتح معبر أدري يأتي في إطار نهجها الإيجابي في التعاون مع المجتمع الدولي والشركاء الإنسانيين.

وجددت دعوتها لكافة المنظمات الإنسانية إلى مضاعفة جهودها والاستفادة من التسهيلات التي توفرها الحكومة لضمان وصول المساعدات إلى جميع المحتاجين في السودان.