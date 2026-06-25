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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يبحثان الوضع في السودان

الدكتور بدر عبدالعاطي، خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية المملكة المتحدة إيفيت كوبر
الدكتور بدر عبدالعاطي، خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية المملكة المتحدة إيفيت كوبر
أ ش أ

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية المملكة المتحدة إيفيت كوبر، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وأعرب الوزير عبدالعاطي عن التطلع إلى مواصلة دعم الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، والعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشددا على الأهمية التي توليها مصر لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات البريطانية المباشرة في السوق المصرية.

وتناول الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية في أعقاب توقيع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مذكرة تفاهم بينهما، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية العمل على استعادة الثقة بين مختلف الأطراف الإقليمية، ومعالجة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وعلى رأسها دول الخليج العربي، وفق محددات واضحة تسهم في إعادة بناء الثقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وتبادلا الرؤى والتقديرات بشأن التطورات في السودان، حيث أطلع الوزير عبد العاطي نظيرته البريطانية على الجهود المصرية الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار في السودان، والحفاظ على وحدته وسيادته ومؤسساته الوطنية.

وأكد أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد الطريق لوقف مستدام لإطلاق النار، ودعم مسار سياسي شامل بقيادة وملكية سودانية خالصة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق.

وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبدالعاط وزيرة خارجية المملكة المتحدة إيفيت كوبر العلاقات الثنائية المملكة المتحدة

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