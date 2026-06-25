القاهرة ولندن تكثفان التنسيق.. مباحثات حول أمن المنطقة والسودان وتعزيز التعاون الاقتصادي

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وإيفيت كوبر، وزيرة خارجية المملكة المتحدة، أمس الأربعاء 24 يونيو، وذلك في إطار التشاور الدوري لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وأعرب عبد العاطي عن التطلع إلى مواصلة دعم الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، والعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشددا على الأهمية التي توليها مصر لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات البريطانية المباشرة في السوق المصرية.

وتناول الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية في أعقاب توقيع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مذكرة تفاهم بينهما، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية العمل على استعادة الثقة بين مختلف الأطراف الإقليمية، ومعالجة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وعلى رأسها دول الخليج العربي، وفق محددات واضحة تسهم في إعادة بناء الثقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات بشأن التطورات في السودان، حيث أطلع الوزير عبد العاطي نظيرته البريطانية على الجهود المصرية الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار في السودان، والحفاظ على وحدته وسيادته ومؤسساته الوطنية.

وأكد أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد الطريق لوقف مستدام لإطلاق النار، ودعم مسار سياسي شامل بقيادة وملكية سودانية خالصة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق.