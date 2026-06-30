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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد جلال يكشف موقف جون إدوارد من استمرار معتمد جمال في الزمالك

معتمد وجون إدوارد
معتمد وجون إدوارد
محمد بدران

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال، عن كواليس جديدة بشأن مستقبل الجهاز الفني لنادي الزمالك، وموقف المدير الفني معتمد جمال من الاستمرار مع الفريق خلال الموسم المقبل، في ظل رؤية المدير الرياضي جون إدوارد.

وأوضح أحمد جلال عبر حسابه على فيسبوك، أن جون إدوارد ينتظر حسم معتمد جمال لموقفه من العروض التدريبية التي تلقاها خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الطرفين تتسم بالوضوح والاحترام المتبادل، وأن كلاً منهما يقدر الآخر بشكل كبير.

وأضاف أن المدير الرياضي طلب من معتمد جمال دراسة جميع الخيارات بصورة احترافية، في ظل إدراكه لصعوبة الموسم المقبل، وما قد يشهده من ضغوط كبيرة نتيجة تعقد موقف القيد التأديبي، إلى جانب التحديات الفنية والجماهيرية التي قد تواجه الفريق.

وأشار إلى أن جون إدوارد يخشى أن يتحمل معتمد جمال وحده تبعات أي تراجع في النتائج أو الأداء، وهو ما قد يؤدي إلى رحيله تحت ضغط الانتقادات، رغم النجاحات التي حققها مع الفريق.

وأكد أحمد جلال أن المدير الرياضي يرى أن رحيل معتمد جمال، إذا قرر ذلك، وهو متوج بلقب الدوري، سيمنحه فرصة أفضل للحصول على عرض تدريبي مميز، مقارنة بما قد يحدث إذا غادر خلال الموسم المقبل بعد أي تعثر محتمل.

واختتم بالتأكيد على أن جون إدوارد لن يتخذ أي قرار يخص الجهاز الفني إلا بالتنسيق الكامل مع معتمد جمال، بما يحقق مصلحة الزمالك ويحفظ مكانة مدرب نجح في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري رغم الظروف الصعبة التي أحاطت بالموسم.

معتمد جمال جون إدوارد المدير الفني الزمالك

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