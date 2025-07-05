قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزب أمريكا .. إيلون ماسك يهدد بتأسيس حزب سياسي للتأثير على الكونجرس
بين الإشادة والسخرية .. حرب السوشيال ميديا تشتعل بين جماهير الأهلي والزمالك بعد إعلان يانيك فيريرا
الشرطة البريطانية تعتقل أكثر من 20 متظاهرا مؤيدا لفلسطين في لندن
حكم عاجل من المحكمة الدستورية في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 26.. إزالة 17 حالة مخالفة بإسنا في الأقصر
أوكرانيا تضرب قاعدة جوية روسية جديدة
انطلاق حملة لرفع وعى السائقين بخطورة الإدمان | فيديو
مؤسسة زاهي حواس للتراث تطلق أولى دوراتها التدريبية في الآثار الإسلامية
اتحاد الكرة يجري قرعة القسم الثاني "ب".. وهذه مواجهات الجولة الأولى
إصابة 14شخصا إثر انقلاب ميكروباص في أرض زراعية بالدقهلية
كشف غموض واقعة العثور على جثة فتاة بزفتي والنيابة تحجز المتهمين
مصر تكثّف اتصالاتها الإقليمية والدولية لخفض التصعيد بين إسرائيل وإيران وتثبيت التهدئة في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حكم عاجل من المحكمة الدستورية في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حكم عاجل من المحكمة العليا في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
حكم عاجل من المحكمة العليا في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
إسلام دياب

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.

ومع ذلك، يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

ء بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما من تاريخ تكليفه بذلك، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد مُحضر، ولا يحكم بالإخلاء؛ إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، بأداء الأجرة وكل ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.

ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين؛ بسبب التأخير في سداد الأجرة، إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة؛ حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا، وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا، أو التنازل عنه، أو تأجيره من الباطن، أو تركه لذوي القربى، وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر، أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة، أو ضارة بسلامة المبنى، أو بالصحة العامة، أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا قانون الإيجار القديم الإيجار القديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء 2025 .. رددها حتى المغرب تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

حادث تصادم

على الطريق الإقليمي.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في تصادم ميكروباصين بالجيزة

وفاة اللاعب الشاب يوسف الشيمي

وداع مؤلم.. ماذا حدث لـ يوسف الشيمي تحت عجلات القطار؟ القصة الكاملة

الإيجار القديم - أرشيفية

خلاف انتهاء المدة .. حالات أخرى تؤدي للإخلاء من عقارات الإيجار القديم

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

رسميًا.. شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة بـ50 ألف مقدم فقط

50 ألف مقدم وتقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 7

ترشيحاتنا

دعاء إفطار يوم عاشوراء

دعاء إفطار يوم عاشوراء.. اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت

أدعية يوم عاشوراء

قصة صيام يوم عاشوراء.. اعرف أبرز الأدعية في هذا اليوم

الشيخ راغب مصطفى غلوش

ذكرى مولده.. راغب مصطفى غلوش قلب التلاوة النابض وركن راسخ في خدمة القرآن

بالصور

متزوج حديثا .. آخر ما كتبه سائق الميكروباص ضحية الطريق الإقليمي

ضحية الطريق الإقليمي
ضحية الطريق الإقليمي
ضحية الطريق الإقليمي

الشرطة تتدخل في جنازة ديوجو جوتا بعد تدافع الجماهير حول قبره

جنازة ديوجو جوتا
جنازة ديوجو جوتا
جنازة ديوجو جوتا

شيريهان تتصدر التريند بسبب أحدث ظهور لها.. صور

شيريهان
شيريهان
شيريهان

تراجع معدلات الولادة الطبيعية .. طبيب يكشف التفاصيل بالأرقام

الولادة الطبيعية
الولادة الطبيعية
الولادة الطبيعية

فيديو

عمرو دياب

عمرو دياب السبب.. خناقة كبيرة بين صلاح العزب وأيمن بهجت قمر

محمد إمام مع بناته خديجة وقسمت

رقصة محمد إمام مع ابنته خديجة فى حفل زفاف حفيد عادل إمام.. فيديو

شعار سوريا

العقاب الذهبي.. رسائل من سوريا للعالم

عادل إمام

بعد 27 عاما.. رامي إمام يعيد مقطع فيديو لوالده من حفل زفافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد