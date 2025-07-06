إعلامي يكشف: صفقة تبادلية نارية بين الزمالك وبيراميدز .. وصبحي كلمة السر

أكد الإعلامي أمير هشام أن جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، يدير الأمور داخل فريق الكرة حاليًا بشكل صارم، نظرًا لرغبته في نجاح تجربته، مؤكدًا أن دعمه بقوة في المرحلة المقبلة أمر ضروري طالما تم منحه الصلاحيات الكاملة من جانب مجلس الإدارة.

وقال هشام، عبر برنامجه "بلس 90"، المذاع على قناة النهار الفضائية، إن نادي الزمالك أتم اتفاقه على التعاقد مع الحارس المهدي سليمان، حيث وقع لمدة موسمين قادمين، في ظل وجود مفاوضات بين الزمالك وبيراميدز لعقد صفقة تبادلية، يُرجح أن يكون محمد صبحي أحد أطرافها.

وأضاف: "الزمالك يسعى للاستفادة من صفقة محمد صبحي بضم لاعبين مميزين من بيراميدز."

وتابع: "محمود صابر، لاعب بيراميدز، يرحب بالانتقال إلى الزمالك، ويضغط بقوة للانضمام إلى الفريق الأبيض، كما أن هناك محاولات مستمرة من جانب الزمالك لضم كل من بوبو وزلاكة."

واستطرد قائلًا: "الزمالك يرغب أيضًا في ضم مصطفى فتحي ومهند لاشين، لكن الأمور تبدو صعبة، في المقابل يسعى بيراميدز للتعاقد مع محمد صبحي وأحمد فتوح وناصر ماهر، غير أن الزمالك يوافق فقط على رحيل محمد صبحي، بشرط إتمام التعاقد مع المهدي سليمان أولًا."

وأوضح هشام: "الزمالك قريب جدًا من حسم صفقة محمود صابر، وهو لاعب مميز في خط الوسط، وفي حال نجاح النادي في ضم بوبو وزلاكة، فإنه سيكون قد دعم صفوفه بثلاثي قوي، مقابل انتقال صبحي بالإضافة إلى مبلغ مالي."

واختتم قائلًا: "محمود صابر يواصل الضغط للانتقال إلى الزمالك، وكذلك محمود زلاكة، جناح فريق بيراميدز."