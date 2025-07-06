«عايزين موقف مش دموع».. نشأت الديهي يُطالب برد حاسم بعد حادث الإقليمي

قال الإعلامي نشأت الديهي إن مصر لا تزال تعاني من مسلسل مؤلم من حوادث الطرق، وذلك في تعقيبه على الحادث المأساوي الذي وقع على الطريق الدائري الإقليمي.

وأكد "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية TeN، مساء السبت، أن ما حدث على الطريق الدائري الإقليمي بالقرب من منشية القناطر بمحافظة الجيزة، هو تكرار لمآسي متتالية، كان آخرها حادث "بنات المنوفية".

تصادم بين سيارتين

وأوضح أن الحادث وقع نتيجة تصادم بين سيارتين ميكروباص، بسبب قيادة أحد السائقين عكس الاتجاه، وقيامه بمناورات خطيرة تعرف باسم "الغرز"، وهي من السلوكيات التي تتكرر دون وجود رادع حقيقي.

وعلّق بقوله: "الوضع مأساوي، وتعازينا الحارة لأهالينا... ما عندناش دموع تكفي، لكن نحتاج إلى حكمة وموقف حازم لمعالجة الأمر بجدية."

وأضاف أن الإعلام يؤدي دوره في تسليط الضوء على هذه الكوارث، مشيدًا بتحرك الحكومة، حيث توجه محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون بشكل فوري إلى مستشفى الباجور العام للاطمئنان على المصابين، واصفًا الخطوة بـ"المقدّرة".

كما أشار إلى أن وزيرة التنمية المحلية أجرت اتصالًا هاتفيًا بمحافظي المنوفية والجيزة لمتابعة تطورات الحادث عن كثب.