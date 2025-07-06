مفاوضات ساخنة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. شكري يقترب والدبيس نقطة الخلاف

أكد الإعلامي أمير هشام أن ملف مفاوضات الأهلي مع محمد شكري، ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا، يسير بشكل جيد، لكن الأمر لا يزال مرتبطًا بالاتفاق بين الناديين بشأن الصفقات التبادلية.

وقال هشام، عبر برنامجه "بلس 90" الذي يُبث على قناة النهار الفضائية: "نادي سيراميكا يرغب في ضم أحمد عبد القادر بصفة نهائية، بينما يتمسك الأهلي بإعارته فقط. كما يرغب المدير الفني علي ماهر أيضًا في ضم كل من عمر كمال عبد الواحد وكريم الدبيس."

وأضاف: "سيراميكا يريد ضم كريم الدبيس للعب في مركز الظهير الأيسر، لكن الأهلي يرفض التخلي عنه، ويتمسك ببقائه؛ نظرًا لحاجة الفريق إلى تدعيم هذا المركز، ولا يرى من المناسب التفريط في لاعب إضافي."

واختتم هشام تصريحاته قائلاً: "في النهاية، الأهلي سيُحسم صفقة محمد شكري، ومن المنتظر أن يتم الاتفاق على كافة التفاصيل بين الناديين خلال الأيام المقبلة."