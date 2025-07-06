محلل سياسي فلسطيني: مصر تتحمل مسئوليات كبرى في غزة.. وكلام ترامب يُسمع جيدًا بإسرائيل|فيديو

أكد المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، أن من أبرز المسئوليات التي تتحملها مصر حاليًا، هي ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إلى جانب الإشراف على إصلاح البنية التحتية المدمّرة، خاصة في ظل أزمة المياه التي تهدّد حياة السكان.

تصريحات ترامب لا تزال مؤثرة في تل أبيب

وأوضح الخطيب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “الحدث اليوم”، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما زالت تحظى بتأثير كبير داخل تل أبيب. مشيرا إلى أن هذا التأثير بدا واضحًا خلال الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران، حيث انعكس الموقف الأمريكي في طريقة تعامل إسرائيل مع الأزمة.

الدور المصري محوري في إدارة المرحلة المقبلة

وأشار المحلل السياسي الفلسطيني، إلى أن مصر، بالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية، ستتولى دورًا محوريًا في تنظيم الأوضاع السياسية والإدارية داخل قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة.

دعوات دولية لتسوية شاملة

اختتم الخطيب حديثه، بالتأكيد على أن هناك إدراكًا متزايدًا لدى المجتمع الدولي، بضرورة التوصل إلى تسوية شاملة، تتضمن وقف إطلاق النار بشكل دائم داخل القطاع.