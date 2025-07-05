حماس: توافق وطني شامل على رد موحد لوقف العدوان على غزة

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، أنها أجرت سلسلة من الاتصالات مع الفصائل الفلسطينية؛ للتنسيق بشأن الرد على "ورقة الإطار" المتعلقة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وآليات تنفيذها.

وقالت الحركة، في بيان رسمي، اليوم السبت، إن هذه الاتصالات أسفرت عن توافق وطني موحد، يدعم موقف قوى المقاومة الفلسطينية، ويعكس روح المسؤولية الوطنية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وأكدت حماس أنها قدمت ردها إلى الوسطاء، مشيرة إلى أن هذا الرد صِيغَ بالإجماع وبروح إيجابية، بعد مشاورات مكثفة مع مختلف الفصائل.

وأضافت أن "جميع الفصائل الفلسطينية رحبت بالرد الموحد الذي تم تسليمه للوسطاء".

واعتبرت الحركة أن هذه الجهود تأتي في إطار قيادة فلسطينية مسؤولة تسعى إلى ضمان موقف موحد لإنهاء حرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة منذ أشهر.