الجارديان: على الـ بي بي سي أن "تشعر بالخزي" بسبب غزة

وجه الإعلامي البريطاني الشهير جاري لينيكر انتقادات لاذعة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، واصفًا قرارها بعدم بث فيلم وثائقي يتناول معاناة الأطباء في غزة بأنه "مدعاة للخزي"، ومتهمًا قياداتها العليا بالرضوخ لضغوط سياسية، وفق ما جاء في تقرير صحيفة الجارديان البريطانية.

وفي أول تصريح علني له ضد مؤسسته السابقة منذ مغادرته لها في مايو الماضي، عبر مقدم برنامج "ماتش أوف ذا داي" السابق عن "خيبة أمل عميقة" خلال عرضه الخاص للفيلم الوثائقي "غزة: أطباء تحت القصف" مساء الخميس في لندن، حيث أدار جلسة نقاش مع منتجي العمل عقب العرض.

وقال لينيكر بتأثر واضح: "كان من الضروري أن يعرض هذا الفيلم... أعتقد أن الجميع هنا يتفقون على ذلك. الـ بي بي سي يجب أن تشعر بالخزي."

وتابع: "بعد ثلاثين عامًا من العمل في هذه المؤسسة، رؤية تراجعها بهذا الشكل خلال العامين الأخيرين أمر مدمر. لطالما دافعت عنها، وكنت أؤمن بمهنيتها... لكن الحقيقة أن المشكلة تكمن الآن في القيادة العليا."

وأضاف: “هناك الآلاف من العاملين في بي بي سي، وهم أناس جيدون ويدركون حقيقة ما يجري. لكن من في القمة يخضعون لضغوط واضحة. هذه لحظة حرجة، والعديد من الأشخاص قد يحاسبون لاحقًا على هذا التواطؤ.”

تصريحات لينيكر جاءت وسط غضب داخلي متصاعد داخل المؤسسة، حيث وقع أكثر من 100 موظف في البي بي سي على رسالة تنتقد قرار إسقاط الفيلم، فيما قالت تقارير إن المدير العام، تيم ديفي، واجه أسئلة محرجة في اجتماع افتراضي مع الموظفين.

وبررت البي بي سي قرارها بالتخلي عن الفيلم بعد "حوادث أثارت مخاوف من فقدان الحياد التحريري"، مشيرة إلى أن مقدمة الفيلم راميتا نافاي وصفت إسرائيل خلال ظهور إذاعي بأنها "دولة مارقة ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي".

لكن هذه الرواية موضع خلاف مع منتجي الفيلم، الذين اتهموا البي بي سي بمحاولة "إسكاتهم" وعرقلة بث عمل يوثق الاستهداف المنهجي للطواقم الطبية في غزة خلال الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023.

وتزامنت هذه الأزمة مع انتقادات حادة أخرى للبي بي سي على خلفية بث مباشر من مهرجان جلاستنبري، شهد هتافات من مغني الراب البريطاني بوب فيلان تدعو إلى "الموت للموساد والجيش الإسرائيلي"، ما أدى إلى غضب رسمي في لندن، ومطالب بإجراء تحقيق داخلي.

ورغم حصول المدير العام تيم ديفي على "تصويت بالثقة" من مجلس إدارة البي بي سي، ترددت تقارير عن تضحية محتملة بمسؤولين من الصف الثاني، بينهم لورنا كلارك المسؤولة عن برامج الموسيقى.