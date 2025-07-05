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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بن جفير: الطريق الوحيد للحسم احتلال كامل لقطاع غزة ووقف المساعدات

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير إن "الهدف المركزي من الحرب يجب أن يظل إسقاط حركة حماس بشكل كامل"، محذرا من أن أي خطوات نحو تهدئة جزئية أو صفقات محدودة ستعد، بحسب وصفه، "مكافأة للإرهاب".

وأضاف بن جفير: "الحديث عن نزع سلاح القطاع، والانسحاب من المناطق التي احتلها الجيش، والإفراج عن مئات المخربين، وإدخال مساعدات إنسانية ضخمة – كل ذلك يبعدنا عن تحقيق الهدف ويعيد الحياة لحماس".

وأكد الوزير أن "الطريق الوحيد لإعادة الأسرى وإنهاء التهديد يتمثل في احتلال كامل لقطاع غزة، ووقف تام لما يسمى بالمساعدات الإنسانية، وتشجيع الهجرة من القطاع".

ووجه بن جفير دعوة مباشرة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال فيها: "أدعوه إلى التراجع عن مخطط الاستسلام، والعودة إلى خطة الحسم الشامل".

و أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، بأن نتنياهو أبلغ كلا من وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بأن الحرب في قطاع غزة "لن تنتهي بشكل دائم" من دون تحقيق هدف نزع سلاح الفصائل الفلسطينية.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير حركة حماس احتلال كامل لقطاع غزة بنيامين نتنياهو

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