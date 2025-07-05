جيش الاحتلال: القبة الحديدية تعترض صاروخين أُطلقا من غزة باتجاه كيسوفيم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، أن منظومة "القبة الحديدية" تمكنت من اعتراض صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه مستوطنة كيسوفيم القريبة من الحدود.

وأكد في بيان مقتضب أنه لم تسجل أي إصابات أو أضرار مادية، فيما تواصل القوات الإسرائيلية تمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود بقايا صاروخية أو تهديدات إضافية.

وفي سياق سياسي متصل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن استعدادات مكثفة لإرسال وفد تفاوضي إلى العاصمة القطرية الدوحة غدا، ضمن المساعي الجارية للتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول رفيع المستوى قوله إن قرار إرسال الوفد جاء نتيجة "تطورات كبيرة" في المحادثات الجارية مع الفصائل الفلسطينية بشأن التهدئة وتبادل الأسرى.

من جانبها، أكدت حركة حماس أنها أجرت سلسلة مشاورات وطنية موسعة مع قادة الفصائل الفلسطينية للاتفاق على رد موحد بشأن الورقة الإطارية المقترحة لوقف العدوان الإسرائيلي وآليات تنفيذه.

وأشارت الحركة في بيان لها إلى أن المشاورات شهدت تنسيقاً عالي المستوى بين مختلف القوى الوطنية والإسلامية، وأسفرت عن توافق فلسطيني موحد، تم على أساسه صياغة الرد النهائي الذي قُدّم إلى الوسطاء بروح إيجابية. وقد لقي هذا الرد ترحيباً واسعاً من الفصائل كافة.

وأكدت حماس أن هذه الخطوة تأتي في إطار مسؤولية وطنية جماعية تهدف للحفاظ على مكتسبات الشعب الفلسطيني، وتوحيد الموقف الوطني لوقف الحرب على قطاع غزة.