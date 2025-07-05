قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد السقا يكشف كواليس فيلم أحمد وأحمد: مشهد الخطوبة الأصعب
ماذا أفعل إذا لم يستجاب دعائي مع كثرة الإلحاح؟.. يسري جبر يجيب
مصرع 24 شخصا وفقدان 23 طفلا في فيضانات عارمة بولاية تكساس
لا مكان للغش ٠٠ ولجان ولاد الأكابر انتهت فى الثانوية العامة| شاهد
ترامب: لن نسمح بتحويل أمريكا إلى دولة من العالم الثالث
نيران صديقة .. مقتل 31 جنديا إسرائيليا على يد زملائهم في قطاع غزة
مصر للطيران تزود طائرات بوينج ماكسB737 بأنظمة تكنولوجية لتجنب التصادم
بعد تكرار حوادث الإقليمي.. أستاذ طرق يكشف مراحل تنفيذ الطرق علميا
عيار 21 الآن.. أسعار الذهب تفاجئ الأسواق بارتفاع جديد
إيران: جروسي لن يدخل البلاد قدم معلومات حساسة لإسرائيل
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 5-7-2025
ظاهرة خطيرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الغد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وإرجاع الساعة 60 دقيقة

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وإرجاع الساعة 60 دقيقة
موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وإرجاع الساعة 60 دقيقة
عبد العزيز جمال

يترقب ملايين المواطنين في مصر موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وانتهاء التوقيت الصيفي، حيث ينتظر الكثيرون التوقيت الشتوي نظرًا لتأثيره المباشر على الحياة اليومية، بما يشمله من تعديل في مواعيد العمل والدراسة ووسائل النقل، فضلًا عن مواقيت الصلاة.

ويستمر العمل بالتوقيت الشتوي في مصر لمدة 6 أشهر متواصلة، حتى حلول شهر أبريل 2026، لتبدأ بعده البلاد مجددًا في تطبيق التوقيت الصيفي.

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر 2025 في يوم الجمعة الأخير من أبريل الماضي الذي وافق يوم 25 أبريل، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة، وبالتالي تغيرت بعض مواعيد الخدمات وفتح وغلق المحلات، بالإضافة إلى مواقيت الصلاة.

للأندرويد والايفون .. إزاي تظبط ساعتك على التوقيت الشتوي

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

ويزيد البحث عن موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وتطبيقه رسميا ، حيث جرى تطبيق التوقيت الصيفي 2025، في إبريل الماضي وينتظر الكثير تأخير الساعة 60 دقيقة، حيث سيتم إرجاع الساعة على الهواتف وكافة الساعات 60 دقيقة.

متى يبدأ التوقيت الشتوي 2025؟

يبحث البعض عن موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر ومتى يبدأ رسميا يهتم به الكثير ، حيث أن الموعد المحدد لم يتغير، والمقرر شهر أكتوبر وفقا للقانون.

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر

ينتظر الملايين من محبي الشتاء موعد التوقيت الشتوي في مصر، وموعد انتهاء التوقيت الصيفي وإرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عندما تدق الساعة 12 صباحا في يوم الجمعة (منتصف ليل الخميس) الذي أعلنت عنه الحكومة في القانون الخاص بالتوقيت الصيفي وهو القانون رقم 24 لسنة 2023.

متى ينتهي التوقيت الصيفي؟

 موعد بدء التوقيت الشتوي 2025  يهتم به الكثير ، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة لتصبح الحادية عشرة بدلا من الثانية عشرة ، إذ جرى تقديم الساعة 60 دقيقة يوم 25 أبريل الماضي الجمعة الأخيرة من الشهر ، ويكون موعد انتهاء التوقيت الصيفي ووقف العمل به في الخميس الأخير من أكتوبر المقبل الموافق 30 من الشهر  ، ليبدأ التوقيت الشتوي مع اول ثانية في يوم الجمعة التالي له الموافق 31 أكتوبر، حيث تعود الساعة من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الساعة الحادية عشرة مساءً الخميس 31 أكتوبر.

التوقيت الشتوي

العمل بنظام التوقيت الصيفي

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في 1 مارس 2023، على مشروع قانون لعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي و التوقيت الشتوي، وذلك بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وتحقيقًا لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون ليعمل به بحيث تقدم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، وذلك حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة ميلادية.

وبحسب مجلس الوزراء، يهدف مشروع قانون التوقيت الصيفي إلى زيادة الساعة للتوقيت الرسمي بمقدار ساعة واحدة خلال الصيف، وتُتيح هذه الزيادة فرصة الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الربيع وصولاً إلى ذروة فصل الصيف، ومع حلول فصل الشتاء، تبدأ ساعات النهار في التقلص، مما يؤدي إلى تقليص هذه الزيادة والعودة إلى التوقيت الشتوي.

التوقيت الشتوي موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 التوقيت الصيفي موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر متى يبدأ التوقيت الشتوي 2025 متى ينتهي التوقيت الصيفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم عاجل من المحكمة العليا في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حكم عاجل من المحكمة الدستورية في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء 2025 .. رددها حتى المغرب تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

الإيجار القديم

آخر أحكام الإيجار القديم .. شريف الجعار : لصالحنا .. والدستورية لن تعارض الامتداد| خاص

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وإرجاع الساعة 60 دقيقة

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وإرجاع الساعة 60 دقيقة

رسميًا.. شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة بـ50 ألف مقدم فقط

50 ألف مقدم وتقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 7

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

حادث تصادم

على الطريق الإقليمي.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في تصادم ميكروباصين بالجيزة

ترشيحاتنا

وزارة المالية

الحكومة ترفع طلبات الحصول على تمويل 25.5 مليار جنيه في أسبوع

وزير قطاع الاعمال العام

وزير قطاع الأعمال: شتايجنبرجر اللسان قصة نجاح حقيقية في استثمار موقع سياحي فريد

وزير الاسكان خلال الجولة

وزير الإسكان ومحافظ بني سويف يتابعان العمل بمياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات حياة كريمة

بالصور

مصرع 24 شخصا وفقدان 23 طفلا في فيضانات عارمة بولاية تكساس

فيضانات "تكساس" الأمريكية
فيضانات "تكساس" الأمريكية
فيضانات "تكساس" الأمريكية

تخلص من صداع الحر في الصيف بـ5 حيل سهلة

صداع الحر
صداع الحر
صداع الحر

وليد سعد : لحنت أغاني مؤثرة في مشوار عمرو دياب.. ومبسوط بنجاح "هلونهم"

وليد سعد وعمرو دياب
وليد سعد وعمرو دياب
وليد سعد وعمرو دياب

أول ظهور للزعيم عادل إمام بعد فترة غياب فى حفل زفاف حفيده .. شاهد

عادل إمام من حفل زفاف حفيده
عادل إمام من حفل زفاف حفيده
عادل إمام من حفل زفاف حفيده

فيديو

نبيلة عبيد

فيها ذكريات عمري.. نبيلة عبيد تعبر عن حزنها بسبب شقتها الإيجار القديم

رسالة مها الصغير الغامضة

مها الصغير تشعل السوشيال ميديا برسالة غامضة: كما تدين تدان

عمرو دياب

عمرو دياب السبب.. خناقة كبيرة بين صلاح العزب وأيمن بهجت قمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

المزيد