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مصرع 24 شخصا وفقدان 23 طفلا في فيضانات عارمة بولاية تكساس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع 24 شخصا وفقدان 23 طفلا في فيضانات عارمة بولاية تكساس

فيضانات "تكساس" الأمريكية
فيضانات "تكساس" الأمريكية
أ ش أ

أعلنت السلطات الأمريكية مصرع 24 شخصا، وفقدان 23 طفلا على الأقل، إثر وقوع فيضانات عارمة بوسط ولاية "تكساس".

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية أن فرق الطوارئ تعمل حاليا على الأرض وستواصل جهود البحث عن الأطفال المفقودين.

مشيرة إلى أن الأطفال كانوا في مخيم صيفي عندما هطلت كميات كبيرة من الأمطار الغزيرة والتي غمرت المنطقة وتسببت في فيضان نهر  جوادالوبي .

وأعلنت السلطات الأمريكية حالة الكارثة للمقاطعات الأكثر تضررا بالولاية جراء الفيضانات، وتمكن أفراد الطورائ من إنقاذ أكثر من 230 شخصا وإجلائهم من منازلهم.

السلطات الأمريكية تكساس فيضانات الأطفال المفقودين مخيم صيفي فيضان نهر جوادالوبي نهر جوادالوبي

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فيضانات "تكساس" الأمريكية
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