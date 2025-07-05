مصرع 24 شخصا وفقدان 23 طفلا في فيضانات عارمة بولاية تكساس

أ ش أ

أعلنت السلطات الأمريكية مصرع 24 شخصا، وفقدان 23 طفلا على الأقل، إثر وقوع فيضانات عارمة بوسط ولاية "تكساس".

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية أن فرق الطوارئ تعمل حاليا على الأرض وستواصل جهود البحث عن الأطفال المفقودين.

مشيرة إلى أن الأطفال كانوا في مخيم صيفي عندما هطلت كميات كبيرة من الأمطار الغزيرة والتي غمرت المنطقة وتسببت في فيضان نهر جوادالوبي .

وأعلنت السلطات الأمريكية حالة الكارثة للمقاطعات الأكثر تضررا بالولاية جراء الفيضانات، وتمكن أفراد الطورائ من إنقاذ أكثر من 230 شخصا وإجلائهم من منازلهم.