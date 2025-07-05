المرشد الإيراني يظهر لأول مرة منذ المواجهة مع إسرائيل

شهدت حسينية الإمام الخميني في طهران، ليلة عاشوراء، أول ظهور علني للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وذلك عقب المواجهة العسكرية الأخيرة بين إيران وإسرائيل والتي استمرت 12 يوما.

أظهر مقطع فيديو بثه الإعلام الإيراني لحظة دخول خامنئي إلى الحسينية للمشاركة في مراسم العزاء، حيث وقف الحاضرون من رجال ونساء وأطفال لتحيته، ورد عليهم التحية أثناء مروره.

ويأتي هذا الظهور بعد أسابيع من تداول تقارير إعلامية تحدثت عن تهديدات إسرائيلية تستهدف حياة خامنئي.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد صرح خلال المواجهة الأخيرة بأن تل أبيب كانت تنوي اغتيال المرشد الأعلى، إلا أن "الفرصة لم تكن متاحة"، على حد قوله.

ويعد يوم عاشوراء من أبرز المناسبات الدينية لدى الشيعة، إذ يحيون فيه ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي في معركة كربلاء، من خلال إقامة مجالس العزاء والطقوس التعبيرية عن الحزن والأسى.