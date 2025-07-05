إيران: جروسي لن يدخل البلاد قدم معلومات حساسة لإسرائيل

فسر مستشار رئيس البرلمان الإيراني إبراهيم رسولي سبب رفض الدولة الإيرانية عمل الوكالة الدولية لطاقة الذرية داخل طهران،وقال رسولي بإن طهران لن تسمح بدخول مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل جروسي لتقديمه معلومات حساسة عن العلماء النوويين إلى إسرائيل التي اغتالتهم فيما بعد،وهو خائن للأمانة حسب وسائل الإعلام اللبنانية.

وقرر البرلمان الإيراني بالشهر الماضي خلال الحرب الإسرائيلية ضد إيران وقف عمل الوكالة الدولية لطاقة الذرية داخل طهران بسبب انتهاك سيادة الدولة الإيرانية عقب العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في ال13 من يونيو مستهدفا منشأة نطنز النووية الإيرانية،ومغتال 17 عالما نوويا.

وعقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تمسك دولته بحقها الدولي المشروع في تخصيب اليورانيوم لتوليد الطاقة سلميا،واستعداد طهران للعودة للمفاوضات من جديد بينما طالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رفع أمريكا العقوبات الاقتصادية عن طهران.