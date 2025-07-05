رئيس الأركان الإيراني يهدد بإصابة إسرائيل بالشلل حال مهاجمة بلاده

خرجت العديد من التحذيرات الإيرانية حول قيام إسرائيل بمحاولة اختراق وقف إطلاق النار بين البلدين واستهداف طهران من جديد،وقال اليوم السبت رئيس الأركان الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي بإن إيران ستصيب العدو الإسرائيلي البائس بالشلل إذا هاجمنا من جديد.

ونجح الرئيس الأمريكي ترامب في تحقيق وقف إطلاق النار بين البلدين الذي وصفه الاتحاد الأوروبي بالهش،ودعوا لضرورة التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي اندلعت بسببه الحرب الإسرائيلية ضد إيران،وانخرطت بها أمريكا،وكادت تشتعل منطقة الشرق الأوسط لتنزلق بحرب كبرى.

لكن فطن الرئيس الأمريكي لخطورة استمرار الحرب التي أوقفها عقب 12 يوما المنتهية بضربة إيرانية على إسرائيل،ولايزال يطرح الجانب الأمريكي وقف تخصيب اليورانيوم على إيران ضمن الاتفاق المعروض بينما طلب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي برفع العقوبات الأمريكية الاقتصادية عن إيران لضمان حسن النية حول التوصل إلى اتفاق يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم لتوليد الطاقة سلميا.

وهو ما تمسك به الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في الحق الدولي المشروع لطهران في تخصيب اليورانيوم لكن ظهرت بعض التقارير الإعلامية بس إن إن بإن البرنامج النووي الإيراني يستمر في عمله دون تأثير،وهو ما انتقده ترامب واصفا تلك التقارير بالكاذبة،ومن هذه التقارير تظهر ذرائع إسرائيلية جديدة داعية لتوجيه ضربة جديدة ضد إيران.