5 ضحايا و3 سيارات تتحوّل إلى خردة في تصادم مروع بطريق الواحات |صور

شهد طريق الواحات البحرية بنطاق محافظة الجيزة، حادث تصادم مروعًا بين 3 سيارات، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة.. تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى ربع نقل على طريق الواحات ووجود ضحايا ومصابين.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وتبين من خلال المعاينة والفحص وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وسيارة ربع نقل محملة بـ البطيخ، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين.

تم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى ، وأشارت المعاينة المبدئية إلى أن سبب حادث التصادم نتيجة انفجار إحدى إطارات السيارات، ما تسبب في فقدان السيطرة وحدوث التصادم.

تم تسيير الحركة المرورية بعد توقفها، وإعادتها مرة أخرى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.