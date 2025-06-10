قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شرطة لوس أنجلوس تعلن حظر التجول في المدينة .. لهذا السبب
الاستخبارات الأمريكية تحذّر من دخول العالم إلى محرقة نووية
استعدادًا لكأس العالم.. السنغال تحقق فوزًا تاريخيًا على إنجلترا بنتيجة 3-1
الشارع الأمريكي يغلي.. تضاهرات حاشدة في نيويورك أمام محاكم الهجرة| اعرف السبب
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
هيثم فاروق يكشف عن صفقة القرن الحقيقية بين الأهلي والزمالك
بفيديو تشويقي .. تركي آل الشيخ يروّج لإذاعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي
كأس العالم للأندية| ريبييرو: مجموعتنا صعبة.. وهدفنا بالمرحلة الأولى تخطي دور المجموعات
مدرب الأهلي يتحدّى إنتر ميامي: لا نخشى ميسي وهدفنا الانتصار
لتسهيل عودة المسافرين.. سكك حديد مصر تُواصل تشغيل القطارات الإضافية حتى 16 يونيو
العثور على جثمان شاب لقى مصرعه في ظروف غامضة بأسوان
زلزال بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر يضرب كاليفورنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إنقاذ من الموت وأمانة.. مسعفان يسلمان شيكات بنصف مليون جنيه لأسرة مريض

إنقاذ من الموت وأمانة.. مسعفان يسلمان شيكات بنصف مليون جنيه لأسرة مريض
إنقاذ من الموت وأمانة.. مسعفان يسلمان شيكات بنصف مليون جنيه لأسرة مريض
ندى سويفى

قدم مسعفان مثالا رائعا في الأمانة بعد تسليم شيكات بحوالي نصف مليون جنيه لأسرة شاب أصيب بتوقف في القلب ونزيف بالمخ على طريق الواحات البحرية.

وقام السيد الرفاعي وزميله محمد قاسم، من هيئة إسعاف الجيزة، بإنقاذ حياة شاب كان في حالة حرجة إثر إصابته بنزيف في المخ وتوقف بالقلب، وذلك بعد العثور عليه داخل سيارة بالقرب من صينية الواحات البحرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوجود مصاب داخل سيارة متوقفة على جانب الطريق.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبعد الوصول، تبين وجود شاب داخل كابينة القيادة في حالة خطيرة، حيث كان يعاني من نزيف حاد في المخ وتوقف في عضلة القلب، ما صعّب من عملية إنقاذه، إلا أن المسعفَين السيد الرفاعي ومحمد قاسم لم يترددا، وباشرا الإسعافات العاجلة، وتمكّنا من إيقاف النزيف مؤقتًا، إلى جانب إجراء عملية إنعاش قلبي رئوي ناجحة، أسفرت عن استقرار الحالة جزئيًا ونقل المصاب إلى المستشفى العام لتلقي الرعاية الطبية.

وخلال عملية النقل والفحص، عثر المسعف السيد الرفاعي على شيكات مالية تقدر بنحو نصف مليون جنيه كانت بحوزة المصاب، حيث قام بتسليمها لأسرة المجني عليه فور وصولهم إلى المستشفى.

وبحسب تحريات أولية لرجال البحث الجنائي، تبين أن المصاب قد تعرض للاعتداء من قبل مجهولين أثناء سيره بالطريق، في واقعة يُرجح أن تكون بدافع السرقة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبي الواقعة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

مسعفان تسليم شيكات توقف في القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

بيان ايكيا وحماية المستهلك

إيكيا تستدعي عصارة الثوم IKEA 365+ VÄRDEFULL سوداء اللون

الدكتور محمد عبد الحليم

وفاة أستاذ بجامعة الأزهر في خلافات عائلية بأسلحة نارية بأسيوط

تامر حسني وأسرته

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة

ادفع أولاً| ظهور نتيجة صفوف النقل بالقاهرة "بفلوس" على بوابة التعليم الأساسي

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

صورة تعبيرية

ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم في البنوك

ترشيحاتنا

هدى زاهر

بعد تعرضه لوعكة صحية.. هدى زاهر تدعو لنجل تامر حسني

مايا نصري

بعد غياب 10 سنوات.. مايا نصري تُحيي أولى حفلاتها بالسعودية في هذا الموعد

أمير المصري يهنئ أمينة خليل بعد زواجها في مصر

أمير المصري يهنئ أمينة خليل بعد زواجها في مصر

بالصور

كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا

تنبيه عاجل لمرضى السكري.. الأحذية الضيقة قد تؤدي لمضاعفات خطيرة في القدمين

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة

بعد عيد الأضحى.. مشروبات طبيعية تسرّع الحرق وتخلصك من الدهون المتراكمة

مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى

7 مكونات أساسية تجعل مزيل العرق الطبيعي مثل الجاهز.. إليك الطريقة

مزيل عرق
مزيل عرق
مزيل عرق

فيديو

أسر ياسين

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

عريس بمتلازمه دوان

عريس بمتلازمة داون وعروس تبكي.. فيديو زفاف يقسم رواد السوشيال بين مؤيد ومعارض

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل.. موجة حارة تضرب مصر حتى هذا الموعد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد