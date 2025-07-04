نسرين طافش تخطف الأنظار على البحر

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها على البحر.

تفاصيل إطلالة نسرين طافش في أحدث ظهور

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة عصرية تتناسب مع الأجواء الصيفية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون البينك وذا أكمام مكشوفة.

انتعلت نسرين طافش حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البينك، مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأبيض وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة والغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، بدت نسرين طافش بتسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.