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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

زوجة حمدي الميرغني تثير الجدل بإطلالة لافتة

زوجة حمدي الميرغني
زوجة حمدي الميرغني
هاجر هانئ

حرصت إسراء عبد الفتاح زوجة الفنان حمدي الميرغني، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور من أحدث ظهور  لها.

تفاصيل إطلالة زوجة حمدي الميرغني

 

تألقت زوجة حمدي الميرغني بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ظهرت مرتدية فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأبيض.

انتعلت زوجة حمدي الميرغني حذاء صيفي مسطح باللون الجولد مع حقيبة يد صغيرة الحجم مصنوعة من الخوص، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات الراقية التي زادت من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، بدت زوجة حمدي الميرغني بخصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها.

حمدي الميرغني إطلالة زوجة حمدي الميرغني إسراء عبد الفتاح

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