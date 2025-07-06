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سقط وهو يحاول إنقاذ أعز أصدقائه.. طفل يلقى مصرعه مع كلبه في بئر أسانسير بالجيزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سقط وهو يحاول إنقاذ أعز أصدقائه.. طفل يلقى مصرعه مع كلبه في بئر أسانسير بالجيزة

بئر أسانسير
بئر أسانسير
ندى سويفى

شهدت منطقة الجيزة حادثًا مأساويًا راح ضحيته طفل، أثناء محاولته إنقاذ الكلب الخاص به، بعد أن انحشر بين الحائط والأسانسير، ليسقطا سويًا في بئر المصعد من الطابق التاسع، ويلقى الطفل مصرعه، فيما نفق الكلب.

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارًا بمصرع طفل وكلبه داخل بئر أسانسير. وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبيّن أنه أثناء محاولة الطفل اصطحاب كلبه من الطابق التاسع إلى سطح المنزل للهو معه، سقط الكلب من فجوة بين الحائط والمصعد.

وحين حاول الطفل إنقاذه، سقط هو الآخر، ولقي كلاهما مصرعه.

تم نقل جثمان الطفل إلى المستشفى، بينما تم تسليم الكلب النافق إلى الجهات البيطرية المختصة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

الجيزة منطقة الجيزة بئر الأسانسير

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