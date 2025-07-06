صفقات ضائعة ومواهب مهدورة.. هاني رمزي يكشف كواليس مثيرة داخل الأهلي

أكد هاني رمزي، نجم النادي الأهلي السابق، أن اللاعب الفلسطيني يوسف ساليتش كان قريبًا من الانتقال إلى الأهلي، وتم التفاوض مع ناديه قبل التعاقد مع وسام أبو علي، لكن الصفقة لم تكتمل بسبب رفض مارسيل كولر، المدير الفني السابق.

وقال رمزي، في تصريحات عبر برنامج "بلس 90" مع الإعلامي أمير هشام: "كولر كان يقدم بعض المبررات غير المنطقية، وهو ما يؤكد أن المدير الفني لا يجب أن تُمنح له الصلاحيات الكاملة. المدرب لم يكن يرد علينا بخصوص اللاعبين المعروضين بسبب ضغط المباريات، وتأخره في الرد أدى إلى ارتفاع سعر ساليتش إلى ثلاثة أضعاف."

وأضاف: "كنا قد تحدثنا مسبقًا عن ضرورة ضم أسد الحملاوي عندما كان يلعب في الدرجة الثانية بالسويد. نرى أنه لاعب جيد، يتمتع ببروفايل مختلف، ويجيد اللعب بالرأس، وهو لاعب متحرّك. وبالطبع، وسام أبو علي يملك قدرات أفضل، لكنه نسبيًا يستطيع الاندماج في الفريق والتطور بشكل جيد."

وواصل رمزي: "وسام أبو علي تلقى بالفعل عروضًا مالية كبيرة، ورحيله أمر منطقي، خصوصًا مع رغبته في الرحيل. الإبقاء عليه قد يسبب أزمة مستقبلية، لأنه في أفضل مستوياته حاليًا وقد يتراجع أو يتعرض للإصابة، وحينها سيوجه البعض اللوم لإدارة النادي."

وأضاف: "الفارق بين ساليتش وأبو علي يتمثل في قدرة ساليتش على التحكم بالكرة والسيطرة عليها بشكل أفضل، كما يتميز بقوة بدنية أعلى، ويجيد اللعب بكلتا القدمين، بينما يتميز أبو علي بالضغط العالي."

وتابع: "انضمام ساليتش للأهلي كان سيفيد الفريق كثيرًا، لكنه الآن أقرب للانضمام إلى منتخب الأردن للمشاركة معهم في كأس العالم 2026. الاتحاد الأردني تواصل مؤخرًا مع اللاعب ووكيله، ولكن ساليتش متواجد حاليًا مع كارديف سيتي الإنجليزي، مما يصعّب من فرص التعاقد معه، بعكس أسد الحملاوي، الذي تتيح شروط عقده فرصة أسهل لضمه بسبب الشرط الجزائي."

وأشار رمزي إلى أن هناك العديد من الأسماء كانت مرشحة للانضمام إلى الأهلي، لكنه رفض الكشف عنها حاليًا، موضحًا أنه قام بترشيح لاعبين في مراكز الجناح الأيسر، والظهير الأيسر، والمهاجم.

واختتم قائلاً: "قمنا بترشيح لاعب في مركز الظهير الأيسر يلعب في البرتغال، لكن الأمور لم تكتمل، كما سبق أن رشّحنا ديريك كوتيسا، وهو لاعب مميز جدًا، وكنا نأمل في ضمه بمركز الجناح الأيسر."