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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي توسان 2027 تظهر خلال اختبار قوي | صور

هيونداي توسان موديل 2027
هيونداي توسان موديل 2027
إبراهيم القادري

ظهرت سيارة هيونداي توسان موديل 2027 الجديدة خلال اختبارها لأول مرة، وتعمل توسان الجديدة بقوة الدفع الرباعي للعجلات، وتم رصدها في أوروبا مرتدية مجموعة كاملة من التمويه الأسود .

هيونداي توسان موديل 2027

مواصفات هيونداي توسان موديل 2027

تمتلك سيارة هيونداي توسان موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، مقدمة أكثر تربيعًا، وبها واجهة أمامية عمودية، وبها غطاء محرك مسطح أكثر من سيارة الدفع الرباعي الحالية، وذلك يجعلها تشبه إلى حد كبير سيارات سنتافي الأكبر، وتتميز توسان  الجديدة بغطاء محرك على شكل صدفة يلتف فوق الرفارف الأمامية.

هيونداي توسان موديل 2027

وتمتلك سيارة هيونداي توسان موديل 2027، رفارف بخطوط مستقيمة بارزة تعكس الشكل الخارجي للزخارف البلاستيكية للقوس، ويوجد بالجزء الداخلي زخرفة مستدير، ويرتفع خط الخصر بمعدل أقل بكثير وهو يتجه إلى الخلف.

محرك هيونداي توسان موديل 2027

هيونداي توسان موديل 2027

ويمكن لسيارة هيونداي توسان موديل 2027 ان تقوم بقطع مسافة 100 كم/ساعة عند اعتمادها علي المحرك الكهربائي فقط، وبها أنظمة مساعدة سائق محسنة، وبها إمكانيات القيادة بدون استخدام اليدين من المستوى 2+، وبها نظام المعلومات والترفيه بليوس (Pleos) المحدث من هيونداي والذي سيدمج مساعد الذكاء الاصطناعي جليو الجديد لتحسين التفاعلات داخل السيارة.

نبذة عن شركة هيونداي لصناعة السيارات

بدأت هيونداي كمصنع صغير للسيارات في كوريا الجنوبية، وسرعان ما نمت لتصبح شركة عالمية، بالاضافة إلي ان هيونداي موتور هي جزء من مجموعة هيونداي كيا للسيارات، وهي ثاني أكبر شركة سيارات في كوريا الجنوبية.

هيونداي توسان موديل 2027

وتمتلك هيونداي العديد من المصانع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين والهند، وتقدم هيونداي مجموعة متنوعة من السيارات، بما في ذلك سيارات الركاب مثل سوناتا وإلنترا، وسيارات الدفع الرباعي مثل توسان وكريتا، والمركبات التجارية .

وتسعى هيونداي لتقديم أفضل جودة وخدمة لعملائها، وتحدي نفسها دائمًا لتحقيق الأفضل، والعمل بروح التعاون، واحترام التنوع الثقافي، وتلبية احتياجات المجتمع، تلتزم هيونداي بتطوير تقنيات صديقة للبيئة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهيدروجينية .

هيونداي توسان موديل 2027 مواصفات هيونداي توسان توسان موديل 2027 محرك هيونداي توسان هيونداي توسان

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