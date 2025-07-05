ضبط 35 طن مواد كيميائية و200 كرتونة حلوى أطفال مجهولة المصدر ببلبيس

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، شنت إدارة تموين بلبيس حملة تموينية برئاسة أحمد محمد مرسي، مدير الإدارة، وعليه تم المرور والفحص.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضري جنحة، وتم التحفظ على مضبوطات بكمية قدرها 35 طنا بناحية المنطقة الصناعية، جمعية المهندسين العرب، أنشاص الرمل، مركز بلبيس) وبيانها كالتالى.

كما تم تحرير محضر رقم 16563 لعام 2025 جنح مركز شرطة بلبيس ضد المسئول عن مخزن مواد كيميائية لحيازته وتخزينه مواد كيميائية تستخدم كمستلزمات إنتاج فى الصناعة، وجميعها غير مدون عليها أى بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو فترة الصلاحية أو تاريخ الانتهاء أو بلد المنشأ وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات شراء تثبت مصدرها أثناء التفتيش.

كما تم التحفظ على 62 برميلا مملوءا بكحول إيثيلى (الميثانول) محلى الصنع × 130 لترا سعة البرميل الواحد، بإجمالى كمية قدرها 9920 لترا، أى بما يعادل 10 أطنان، و25 تانك مملوء حامض خليك صناعى، المنشأ الصين × 1000 لتر سعة التانك الواحد بإجمالى كمية قدرها 25000 لتر بما يعادل 25 طنا.

وتم تحرير محضر رقم 16562 لعام 2025 جنح مركز شرطة بلبيس ضد المسئول عن مصنع حلويات أطفال (كيك) بدون ترخيص، وذلك لإنتاجه وحيازته وبيعه كيك أطفال غير مصحوب بفواتير أو مستندات شراء تثبت مصدرها أثناء التفتيش ولا تتوفر فى المصنع اشتراطات النظافة العامة، وقد تم التحفظ على 200 كرتونة كيك (حلوى أطفال) في 6 عبوات، و12 قطعة بإجمالي كمية قدرها 14400 قطعة كيك.