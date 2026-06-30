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1200 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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1200 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الجنيه
سعر الجنيه
عبد العزيز جمال

سعر الذهب اليوم يواصل جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين مع استمرار موجة التراجع التي تضرب سوق الصاغة في مصر، بعدما سجل المعدن الأصفر انخفاضات ملحوظة خلال تعاملات أمس، وسط تراجع الأسعار العالمية وهبوط سعر الدولار، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على مختلف الأعيرة، وفي مقدمتها عيار 21 الأكثر تداولًا بين المصريين.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم.. خسائر قوية تضرب السوق

شهد سعر الذهب اليوم انخفاضًا جديدًا في الأسواق، حيث فقدت مختلف الأعيرة نحو 150 جنيهًا في المتوسط مقارنة بالمستويات السابقة، بينما وصلت خسائر الجنيه الذهب إلى نحو 1200 جنيه دفعة واحدة، في واحدة من أكبر موجات التراجع التي يشهدها السوق خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع استمرار الضغوط على أسعار الذهب عالميًا، إلى جانب تراجع سعر الدولار محليًا، وهو ما دفع أسعار المعدن النفيس إلى الهبوط بصورة ملحوظة داخل محال الصاغة.

عيار 21 يسجل تراجعًا ملحوظًا

سجل سعر الذهب اليوم لعيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في السوق ، نحو 5665 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 5635 جنيهًا للجرام.

ويعد عيار 21 الخيار الأول للمقبلين على الزواج، كما يمثل المؤشر الرئيسي الذي يعتمد عليه المتعاملون لمتابعة حركة أسعار الذهب داخل السوق ، لذلك يحظى باهتمام واسع من المواطنين.

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أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أحدث أسعار الذهب داخل الأسواق على النحو التالي:

عيار 24: 6463 جنيهًا للبيع، و6440 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 5665 جنيهًا للبيع، و5635 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 4874 جنيهًا للبيع، و4830 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 3770 جنيهًا للبيع، و3756 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 45240 جنيهًا للبيع، و45040 جنيهًا للشراء.

وتخضع هذه الأسعار للتغيير على مدار اليوم وفقًا لتحركات السوق والأسعار العالمية.

مصنعية الذهب تختلف من محل لآخر

رغم انخفاض سعر الذهب اليوم، فإن تكلفة المصنعية لا تزال تمثل عنصرًا أساسيًا في تحديد السعر النهائي للمشغولات الذهبية، حيث تختلف قيمتها بين محل وآخر، وكذلك من محافظة لأخرى.

ويتراوح متوسط مصنعية جرام الذهب عيار 21 بين 200 و450 جنيهًا، وقد ترتفع في بعض المشغولات ذات التصميمات الخاصة أو التابعة للعلامات التجارية المعروفة.

وينصح خبراء الذهب بضرورة مقارنة قيمة المصنعية بين أكثر من محل قبل اتخاذ قرار الشراء، خاصة عند شراء كميات كبيرة، لتقليل التكلفة الإجمالية.

1200 جنيه خسائر في الجنيه الذهب

واصل سعر الذهب اليوم تسجيل خسائر كبيرة خلال الأيام الأخيرة، بعدما فقد الجرام نحو 150 جنيهًا خلال ثلاثة أيام فقط، بينما تراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة بلغت نحو 1200 جنيه.

ويرى متعاملون في سوق الذهب أن هذه الانخفاضات قد تشجع شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج، على العودة للشراء إذا استقرت الأسعار عند المستويات الحالية.

أسباب تراجع أسعار الذهب

يرجع انخفاض سعر الذهب اليوم إلى مجموعة من العوامل المؤثرة، أبرزها:

تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

انخفاض سعر الدولار داخل السوق المصرية.

تراجع معدلات الطلب على شراء الذهب خلال الفترة الحالية.

تحسن مؤشرات سوق الصرف.

تغيرات العرض والطلب داخل الأسواق.

وتؤثر هذه العوامل بصورة مباشرة على حركة الأسعار داخل محال الصاغة، التي تشهد تحديثات مستمرة على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم

الأسواق العالمية تضغط على المعدن الأصفر

شهدت الأسواق العالمية انخفاضًا في أسعار الذهب، حيث تراجعت أسعار الأوقية في المعاملات الفورية، كما انخفضت العقود الآجلة للمعدن النفيس، في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بالسياسة النقدية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة.

كما أن استمرار البنوك المركزية في اتباع سياسات نقدية متشددة يقلل من جاذبية الذهب كملاذ استثماري، وهو ما ينعكس على حركة الأسعار في مختلف الأسواق.

المعادن النفيسة الأخرى تسجل تراجعًا

لم يقتصر الانخفاض على الذهب فقط، بل امتد إلى عدد من المعادن النفيسة الأخرى، حيث سجلت الفضة والبلاتين والبلاديوم تراجعات متفاوتة، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية وتغير توجهات المستثمرين.

ويؤكد هذا الأداء أن موجة التراجع الحالية تشمل قطاع المعادن النفيسة بشكل عام، وليس الذهب وحده.

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هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

يرى عدد من الخبراء أن التراجع الحالي قد يمثل فرصة جيدة للراغبين في شراء المشغولات الذهبية، سواء بغرض الادخار أو تجهيز مستلزمات الزواج، خاصة بعد الانخفاضات المتتالية التي شهدها السوق.

وفي المقابل، ينصح المتخصصون بعدم التسرع في اتخاذ قرار الشراء، مع ضرورة متابعة حركة الأسعار بصورة يومية، ومقارنة قيمة المصنعية بين محال الصاغة المختلفة للحصول على أفضل سعر ممكن.

وفي النهاية، يظل سعر الذهب اليوم من أكثر المؤشرات الاقتصادية متابعة داخل مصر، نظرًا لارتباطه المباشر بقرارات الشراء والاستثمار، ومع استمرار التقلبات العالمية، تبقى الأسواق في حالة ترقب لأي مستجدات قد تدفع الأسعار إلى مزيد من التراجع أو العودة إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

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